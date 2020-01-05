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  4. Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: Savaş suçudur

Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: Savaş suçudur

DÜNYA HABERLERİ  | 05.01.2020 12:03 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik, '52 İran sahasını hedef almış bulunmaktayız. Bazıları üst düzey ve İran ve İran kültürü açısından çok önemli.' tehdidine yanıt verdi. Zarif, Trump'ın İran'ın kültürel bölgelerini bombalama tehdidi 'savaş suçu' olarak niteledi ve 'ABD'nin Batı Asya'daki kötü huylu varlığının sonu başladı' dedi.

Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: Savaş suçudur

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert ve hızlı olarak vuracağız" sözlerine yanıt verdi. Trump, İran'da 52 hedef belirlediklerini ve bunların arasında İran kültürü için çok önemli yerlerin de bulunduğunu vurguladı.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI'NDAN YANIT

Cevad Zarif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'Kültürel yerleri hedeflemek bir savaş suçudur. ABD'nin Batı Asya'daki kötü huylu varlığının sonu başladı.' ifadelerini kullandı.

Reuters'ın aktardığına göre, İran Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Mohammad Javad Azari-Jahromi de yaptığı açıklamada, Trump için IŞİD ve Hitler benzetmesi yaparak, 'Hepsi kültürlerden nefret ediyor' ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Cevad Zarif

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