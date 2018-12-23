HABER

Trump resmen dalga geçti: İlgi çekmeye çalışıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 23.12.2018 08:24 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk'ün istifasına atıfta bulunarak, kendisini tanımadığını ve görev süresinin bitmesine yakın bir zamanda istifa ederek ilgi çekmeye çalıştığını belirtti.

Trump resmen dalga geçti: İlgi çekmeye çalışıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi kararı kapsamında görevinden istifa eden McGurk'e ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump açıklamasında, "Başkan Obama tarafından 2015'te atanan Brett McGurk'ü tanımıyorum. Şubatta görevinden ayrılıyordu ama şimdi istifa etti. Medya şovmeni? Yalan medya, hiçbir anlamı olmayan bu olayı büyütüyor." ifadelerini kullandı.

ELEŞTİRİLERE SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Trump, Suriye'den çekilme kararına gelen eleştirilere de tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Eğer Başkan Donald Trump yerine başka bir başkan Suriye'de DEAŞ'ın büyük bir kısmının yok edilmesinden sonra askerlerimizi sağlıklı ve mutlu bir şekilde eve getireceğini açıklasaydı, Amerika'nın en popüler kahramanı olurdu. Ama yalan medya bana gelince sert vuruyor. Çılgınlık."

"MATTIS'E İKİNCİ BİR ŞANS VERDİM"

Ayrıca, karara ilişkin görevinden istifa eden ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'e de değinen Trump, "Başkan Obama, Jim Mattis'i utanç verici bir şekilde kovduğunda ona ikinci bir şans verdim. Bazıları yapmamamı söylemişti ama yapmam gerektiğine inanmıştım. İlginç bir ilişki ama hiç sahip olmadığı kaynakları da verdim. Müttefikler önemlidir ama Amerika'yı suistimal edince değil." değerlendirmesinde bulundu.

WASHINGTON'DA SURİYE'DEN ÇEKİLME KRİZİ

Trump yönetiminin salı günü Suriye'deki ABD askerlerini ve diplomatlarını çekeceğini duyurması Washington'da büyük tartışmalara yol açtı.

Bu tartışmalar sırasında uzun zamandır görevden ayrılacağı iddia edilen Savunma Bakanı Jim Mattis ve Trump'ın terör örgütü DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk istifa etti.

Trump, daha önce de Twitter'dan, "Suriye'den çekilmek bir sürpriz değil. Yıllardır bu konuda kampanya yürütüyorum ve altı ay önce çıkmak istediğimde bir süre daha kalmayı kabul ettim. Rusya, İran, Suriye ve diğerleri, DEAŞ'ın yerel düşmanlarıdır. Biz onların işini yapıyoruz. Eve gelme ve tekrar inşa etme zamanı." paylaşımında bulundu.

Kaynak: AA

İnce bel için kaburgalarını bile aldırmıştı! Ama şimdiki halini gören inanamadı! Bu ne hal Sophia...İnce bel için kaburgalarını bile aldırmıştı! Ama şimdiki halini gören inanamadı! Bu ne hal Sophia...
200 noktada yolları kapattılar... Polis biber gazı ve copla müdahale etti200 noktada yolları kapattılar... Polis biber gazı ve copla müdahale etti
Ülkeyi tsunami vurdu! Onlarca ölü, yüzlerce yaralı var!Ülkeyi tsunami vurdu! Onlarca ölü, yüzlerce yaralı var!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurdu! Trump, Erdoğan'la konuşup kararı açıkladı

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurdu! Trump, Erdoğan'la konuşup kararı açıkladı

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Denklem değişiyor! Türkiye de Suriye'den çıkacak mı?

Denklem değişiyor! Türkiye de Suriye'den çıkacak mı?

14 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmen kendini savundu

14 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmen kendini savundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
200 noktada yolları kapattılar... Polis biber gazı ve copla müdahale etti

200 noktada yolları kapattılar... Polis biber gazı ve copla müdahale etti

Endonezya'yı tsunami vurdu! Onlarca ölü, yüzlerce yaralı var!

Ülkeyi tsunami vurdu! Onlarca ölü, yüzlerce yaralı var!

İsrail karıştı! Yüzlerce gösterici sloganlar atarak Netanyahu'yu istifaya çağırdı!

İsrail karıştı! Yüzlerce kişi başkentte sokaklara döküldü!

Netanyahu'dan Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler!

Netanyahu'dan Türk ordusu hakkında skandal sözler!

Yemen'e alıkonulan Türk heyet serbest bırakıldı!

Yemen'e alıkonulan Türk heyet serbest bırakıldı!

ABD'de bir istifa daha! IŞİD'le Mücadele Özel Temsilcisi istifa etti

ABD'de bir istifa daha!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.