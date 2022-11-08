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Trump'tan 15 Kasım için meraklandıran sözler: Büyük bir duyuru yapacağım

08.11.2022 06:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin eski başkanı Donald Trump 2024'te yapılacak olan başkanlık seçimleri için çalışmalarını sürdürürken yaptığı bir konuşmada dikkat çeken ifadeler kullandı. 8 Kasım'da yapılacak olan ara seçimler öncesi son konuşmasını yapan Trup, 15 Kasım'da büyük bir duyuru yapacağını söyledi

Trump'tan 15 Kasım için meraklandıran sözler: Büyük bir duyuru yapacağım

Eski ABD başkanı Donald Trump, 8 Kasım'da düzenlenecek ara seçimler öncesi son mitingini Ohio eyaletinde yaptı.

Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde şansının yüksek olduğunu belirten Trump, "Senatoyu ve Temsilciler Meclisini geri alacağız. En nihayetinde 2024'te muhteşem güzellikteki Beyaz Saray'ı da geri alacağız." ifadesini kullandı.

Trump, ara seçimlerin "hayati önemde olduğuna" işaret ederek, "Bugün, bu güzel seçimlerin önüne geçmek istemiyorum. 15 Kasım'da Florida Palm Beach'de büyük bir duyuru yapacağım." dedi.

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Amerikan basınında Trump'ın Ohio'daki mitingde 2024 başkanlık seçimlerinde aday olacağını duyurmayı düşündüğü öne sürülmüştü. (AA)

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