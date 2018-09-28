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Trump'un adayı hakkında şok sözler: 'Beni tecavüz sonrası öldürmesinden korktum'

DÜNYA HABERLERİ  | 28.09.2018 08:10 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Yüksek Mahkemesi adayı Brett Kavanaugh, cinsel tacizle suçlandı.

Profesör Christine Blasey Ford, 1982 yılında Brett Kavanaugh'un kendisine tecavüz etmeye çalıştığını söyleyerek, "Belki de kazayla beni öldürebilirdi" dedi.

Şok sözler: 'Beni tecavüz sonrası öldürmesinden korktum'

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Palo Alto Üniversitesi'nde Psikoloji Profesörü olan Ford, Maryland'de lise öğrencisi oldukları sırada Kavanaugh 17, kendisi de 15 yaşındayken gençler arasında yapılan bir toplantıda yaşandığını iddia ettiği olayın detaylarını anlattı.
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Ford, Kavanaugh'ın kendisine saldırdığını ve kıyafetlerini çıkartmaya çalıştığını söyledi:
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"Brett beni tuttu ve kıyafetlerimi çıkartmaya çalıştı. Bunda zorlandı çünkü sarhoştu ve çünkü kıyafetimin altında tek parça bir mayo giyiyordum. Bana tecavüz edeceğine inanıyordum. Yardım istemek için bağırdım.
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"Kavanaugh eliyle ağzımı kapattı. Kavanaugh ve odadaki diğer erkeğin yataktan düşmesi sayesinde kurtulabildim."
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Ford ayrıca "yardım alamadığını, Kavanaugh ve bir arkadaşının sarhoş olduğunu ve saldırı sırasında kahkaha attıklarını" anlattı. "Saldırı nedeniyle klostrofobi ve kaygı sorunları yaşadım, üniversitede ilk yıllarım sorunlu geçti" diyen Ford, sözlerini şöyle sürdürdü:
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"Bugün istediğim için burada değilim. Dehşet içindeyim. Buradayım çünkü Brett Kavanaugh ve ben lisedeyken başıma neler geldiğini anlatmanın vatandaşlık görevim olduğunu düşünüyorum."
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Hakkındaki iddiaları reddeden Kavanugh'ın da Senato oturumunda Ford'un ardından ifade vermesi bekleniyor. Bazı Cumhuriyetçi Partililer ve Başkan Trump, cinsel taciz iddilaarını "karalama kampanyası" olarak nitelendiriyor.
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Ford ise ifadesine "Ben bağımsız bir insanım ve kimsenin piyonu değilim" diyerek başladı.
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Deborah Ramirez ve Julie Swetnick adlı iki kadın da Kavanaugh'ı kendilerine 1980'li yıllarda cinsel saldırıda bulunmakla suçluyor.
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Ramirez, Kavanaugh'ın, Yale Üniversitesi'ne gittikleri 1983-1984 eğitim-öğretim yılında düzenlenen bir yurt partisinde kendisine cinsel organını gösterdiğini söylüyor.
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Swetnick de Kavanaugh ve arkadaşlarının partilerde tecavüz etmek için kızları sarhoş etmeye çalıştıklarını, 1982'de tecavüze uğradığı bir partide Kavanaugh'ın da bulunduğunu iddia ediyor.
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Suçlamalarla ilgili olarak Amerikan Fox News kanalına konuşan Kavanaugh, "Onurumu ve hayat boyu kadın haklarını koruduğum gerçeğini savunabileceğim, adil bir süreç beklentisindeyim. Buna, 14 yaşında iken beni tanımış olan bir kadının iddiaları ile başlayacağım" demişti.
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Suçlamaların odağındaki 53 yaşındaki yargıç, yaşananları Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterilmesine bağlayarak, "Son dakikada yapılan karakter suikasti başarılı olamayacak" diye konuşmuştu.
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ABD'de tartışmalı yasalar konusunda son sözü 9 üyeli Yüksek Mahkeme söylüyor.
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Bu nedenle mahkeme üyelerine büyük önem veriliyor.
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Anahtar Kelimeler:
ABD mahkeme Christine Blasey Ford

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