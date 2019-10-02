HABER

Trump'a göre hakkındaki azil soruşturması "büyük sahtekarlık"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 23:10 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "(Trump hakkında azil soruşturması açılmasına neden olan muhbir raporu) Bu rapor hakkında, (Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı) Schiff'in daha önce bilgi sahibi olmasının bir skandal olduğunu düşünüyorum. Bir adım daha ileri gidiyorum ve Schiff'in bu raporun yazılmasına yardımcı olduğunu düşünüyorum" - "(Azil soruşturması) Bu büyük bir sahtekarlık ancak fırıldak Schiff ile çalışacağız" - "Schiff görevinden istifa etmeli ve Demokratlar onun vatana ihanet ettiğini göz önüne almalı"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, hakkındaki azil soruşturmasını "büyük bir sahtekarlık" olarak nitelendirerek, Demokratların, Ukrayna görüşmesine ilişkin muhbir raporunun hazırlanmasına yardım etmiş olabileceğini savundu.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile Beyaz Saray'da yaptıkları ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile temmuzda yaptığı telefon görüşmesinin ardından hakkında başlatılan azil soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Demokrat Adam Schiff'in söz konusu telefon görüşmesine ilişkin muhbir raporunu önceden gördüğü iddialarına ilişkin "Bu rapor hakkında, Schiff'in daha önce bilgi sahibi olmasının bir skandal olduğunu düşünüyorum. Bir adım daha ileri gidiyorum ve Schiff'in bu raporun yazılmasına yardımcı olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Azil süreciyle ilgili Beyaz Saray'ın Temsilciler Meclisi ile iş birliği yapıp yapmayacağına ilişkin bir soruya ise Trump, "Her zaman onlarla iş birliği yapıyorum. Bu büyük bir sahtekarlık ancak fırıldak Schiff ile çalışacağız." yanıtını verdi.

- Toplantıdan önce de Schiff'i hedef aldı

Öte yandan Trump, ikili görüşme öncesi de Oval Ofis'te hakkında başlatılan azil soruşturması hakkında açıklamalarda bulundu.

Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesini rapor eden muhbirin söz konusu konuşmayı yanlış aktardığını savunan Trump, "Bu kişi, benim fikrime göre bir casus." dedi.

Trump, Schiff'in de kendisinin Ukrayna görüşmesinde söylediğini iddia ettiği sözleri "uydurduğunu" belirterek, "Schiff görevinden istifa etmeli ve Demokratlar onun vatana ihanet ettiğini göz önünde bulundurmalı." değerlendirmesinde bulundu.

- Trump'a yönelik azil soruşturması

ABD Başkanı Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında temmuzda yapılan tartışmalı telefon görüşmesi, ABD Kongresindeki Demokratların Trump'a yönelik azil soruşturması açmasına neden olmuştu.

Trump'ın, Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, bu ülkeden, Demokrat başkan aday adayı Joe Biden'ın oğlunu soruşturmalarını istediği öne sürülmüştü. Trump ise Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuş, "Zelenskiy ile ne konuştuğumun önemi yok. Birileri Biden'ı araştırmalı." ifadelerini kullanmıştı.

ABD basınındaki haberlerde, Trump'ın Ukrayna liderine, ancak Biden ve ailesini soruşturması durumunda yardım edeceğini söylediği belirtilmiş, Demokratlar, bu iddialar üzerine azil soruşturması başlatmıştı. Trump ise telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yardımların askıya alındığını bildirmişti.

Beyaz Saray ise görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında bir ilişki olmadığını savunmuştu.

Akın akın gidiyorlar! Sırf fotoğraf çekebilmek için...Akın akın gidiyorlar! Sırf fotoğraf çekebilmek için...
İstanbul'da silahlı saldırı! Sokakta yürürken dehşeti yaşadıİstanbul'da silahlı saldırı! Sokakta yürürken dehşeti yaşadı
2 Ekim 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları2 Ekim 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd başkanı donald trump azil soruşturması demokratlar

En Çok Okunan Haberler

Mucize Doktor sonu oldu! Flaş karar

Mucize Doktor sonu oldu! Flaş karar

Süper minisi ve transparan tulumuyla olay oldu

Süper minisi ve transparan tulumuyla olay oldu

Belediye Başkanı kapıyı kırıp yardımcısını kurtardı! İşte o görüntüler

Belediye Başkanı kapıyı kırıp yardımcısını kurtardı! İşte o görüntüler

TBMM'de gerginlik! AK Parti ve CHP arasında 50+1 tartışması

TBMM'de gerginlik! AK Parti ve CHP arasında 50+1 tartışması

Karamollaoğlu ile Ali Babacan arasında kritik görüşme!

Karamollaoğlu ile Ali Babacan arasında kritik görüşme!

200 bin polis nöbet tuttu! Bakanlık duyurmuştu

200 bin polis nöbet tuttu! Bakanlık duyurmuştu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'den, Irak'a seyahat uyarısı!

Türkiye'den, Irak'a seyahat uyarısı!

İstanbul'da silahlı saldırı! Sokakta yürürken dehşeti yaşadı

İstanbul'da silahlı saldırı! Sokakta yürürken dehşeti yaşadı

2 Ekim 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

2 Ekim 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

2 Ekim 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

2 Ekim 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a danışman oldu!

Yalçın Akdoğan, Erdoğan'a danışman oldu!

Gri Liste'de yer alan terörist etkisiz hale getirildi

Gri Liste'de yer alan terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.