Trump'ın azil süreci: Üst düzey bir Amerikalı diplomat ifadesini değiştirdi

Sondland ifadesinde, Washington'ın Ukrayna'ya askeri yardımlarının ülkede yolsuzlukları soruşturma sözünü içeren bir açıklama yapılması koşuluna bağlandığını Eylül ayı itibarıyla anladığını söyledi.

Trump'ın bağışçıları arasında yer alan Sondland, ifadesine 3 sayfalık bir ek yaptı. Söz konusu gelişme, Temsilciler Meclisi'nde Donald Trump'ın azil soruşturmasını yürüten Demokratların, soruşturma kapsamında kapalı kapılar ardında ay başında yaptıkları iki mülakatın daha dökümünü Salı günü yayımlamasıyla ortaya çıktı.

Gordon Sondland, daha önce askeri yardımların siyasi bir faydaya dayalı olduğu iddiasını reddetmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın azil soruşturmasında adı geçen Amerikalı üst düzey bir diplomat ifadesini değiştirdi. ABD'nin Avrupa Birliği Büyükelçisi Gordon Sondland, üst düzey bir Ukraynalı yetkiliye ABD'nin ülkeye yapması planlanan yaklaşık 400 milyon dolarlık askeri yardımın, Trump'ın talep ettiği yolsuzluk soruşturmasına bağlı gibi göründüğünü söylediğini ABD Kongresi'ne iletti.

Azil süreci için kilit bir isim olarak görülen diplomat, 1 Eylül'de Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'nin danışmanlarından Andriy Yermak ile yaptığı bir görüşmeyi ifadesine ekledi.

İfadesinde Sondland, "Yermak ile bireysel olarak konuştuğumu şimdi hatırlıyorum. Ona, Ukrayna haftalardır üzerinde konuştuğumuz yolsuzluk açıklamasını kamuoyuyla paylaşmadığı müddetçe, ABD yardımlarının yeniden başlamasının pek mümkün görünmediğini söyledim" dedi.

Sondland, ABD'nin Ukrayna Büyükelçi Vekili William Taylor ile Eylül ayındaki mesajlaşmalarında, Başkan Trump'ın siyasi menfaat için Ukrayna'ya baskı uygulamadığı konusunda açık olduğunu kaydetmişti.

İfadesinde Sondland, azil soruşturması kapsamında ifade veren diğer iki kilit tanığın konuşmalarını gördükten sonra hafızasının tazelendiğini belirtti.

Trump'ın azil süreci hakkında ne biliniyor?

Cumhuriyetçi Trump, 2020'de gerçekleşecek başkanlık seçiminde karşısına çıkma ihtimali bulunan Demokrat ve eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ve bir dönem Ukrayna merkezli bir gaz şirketinin yönetim kurulunda yer alan oğluna yönelik yolsuzluk iddialarının araştırılması için, Ukrayna'ya baskı yapmakla suçlanıyor.