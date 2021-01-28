Trump'ın azil yargılamasında suçlu bulunması neden zorlaştı?

Eski ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington DC'yi neredeyse bir hafta önce terk etti ancak Kongre'de Cumhuriyetçi Parti üzerinde hala Trump'ın gölgesi var.

Trump'la ilgili olarak Senato'da yapılan ilk oylamada 50 Cumhuriyetçi senatörden 45'i, Trump hakkında Kongre baskını nedeniyle "ayaklanmaya teşvik" suçlamasıyla başlatılan azil sürecine destek vermedi.

Oylamanın ardından suçlamanın reddedilmesini isteyen Senatör Rand Paul, Temsilciler Meclisi tarafından pazartesi günü getirilen suçlama için "Daha ilk geldiğinde ölüydü" tabirini kullandı.

Muhtemelen haklı.

50 Demokrat senatöre 17 Cumhuriyetçi senatör daha katılırsa Trump suçlu bulunabilecek ve ancak ondan sonra bir daha başkanlığa aday olmasını engelleyecek oylama yapılabilecek.

Salı günü yapılan oylama, en azından kanıtlara bakılması gerektiğini düşünen beş Cumhuriyetçi senatörün olduğunu gösteriyor: Mitt Romney, Lisa Murkowski, Susan Collins, Ben Sasse ve Pat Toomey.

Diğer Cumhuriyetçi senatörler ise başkanlar görevden ayrıldıktan sonra azil duruşmasının yapılamayacağı kanısında.