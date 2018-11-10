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Trump'ın göçmen ilticalarının reddedilmesi kararına dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 00:26 | Son Güncelleme

ABD'de sivil toplum kuruluşları Başkan Donald Trump'ın ülkeye yasa dışı yollardan giriş yapanların iltica başvurularının reddedilmesi kararına karşı dava açtı - Dava dosyasında, Trump'ın kararının ve Başkanlık Bildirgesi'nin "Kongre'nin ülkeye giriş şekli kategorik bir sığınma engeli teşkil edemeyeceğine ilişkin açık talimatını ihlal ettiği" bildirildi - ABD Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasasında ülkeye yasal veya yasa dışı girmiş olmalarına bakılmaksızın sığınma talebinde bulunanların başvurularının kabul edileceğinin ifade edildiği belirtildi - Amerikan Sivil Özgürlükler Sendikasının Göçmen Hakları Projesi Direktörü Ömer Cevdet: - "Ne Başkan ne de kabinesindeki bakanlar ABD yasalarının açık emrini hükümsüz kılabilir ancak tam da bunu yapmaya çalışıyorlar" - "Başkan Trump'ın yeni sığınma yasağı yasa dışıdır"

WASHINGTON (AA) - ABD'de üç sivil toplum kuruluşu ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeye yasa dışı yollardan giriş yapanların iltica başvurularının reddedilmesini öngören Başkanlık Bildirgesi'ne karşı dava açtığını duyurdu.

Amerikan Sivil Özgürlükler Sendikası, Güney Yoksulluk Hukuk Merkezi (Southern Poverty Law Center) ile Amerika Anayasal Haklar Merkezi, Trump'ın ülkeye yasa dışı yollarla girenlere iltica başvurularının reddetmesinin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Washington D.C. Kuzey Bölge Mahkemesine dava açtı.

18 sayfalık dava dosyasında, Trump'ın kararının ve Başkanlık Bildirgesi'nin "Kongre'nin ülkeye giriş şekli kategorik bir sığınma engeli teşkil edemeyeceğine ilişkin açık talimatını ihlal ettiği" belirtildi.

Başvuruda ayrıca ABD Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasasında ülkeye yasal veya yasa dışı girmiş olmalarına bakılmaksızın sığınma talebinde bulunanların başvurularının kabul edileceğinin ifade edildiği bildirildi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Amerikan Sivil Özgürlükler Sendikasının Göçmen Hakları Projesi Direktörü Ömer Cevdet, "Başkan Trump'ın yeni sığınma yasağı yasadışıdır." ifadesini kullandı.

Cevdet, açıklamasında şöyle devam etti:

"Ne Başkan ne de kabinesindeki bakanlar ABD yasalarının açık emrini hükümsüz kılabilir ancak tam da bunu yapmaya çalışıyorlar. Bu adım hukuk devleti ilkesinin altını oyar ve büyük bir ahlaki çöküştür çünkü kıyıma maruz kalan insanların üzerinde korumayı kaldırmaya çalışmaktır. Amerika'nın durması gereken yerin aksidir."

Trump, ülkeye yasa dışı yollardan giriş yapanların iltica başvurularının reddedilmesini öngören Başkanlık Bildirgesi'ni imzalamıştı.

Orta Amerika ülkelerinden ABD'ye doğru gelen göçmen konvoyu tartışmalarına bir yenisini daha ekleyen Trump'ın yeni bildirgesi iltica başvurusunda bulunmak isteyenlerin, sınırlardaki ilgili kontrol noktalarında bizzat bulunmasını gerektiriyor.

Donald Trump daha önce yaptığı açıklamada, göçmen konvoyunun ülkeye girişine izin vermeyeceklerini vurgulamış ve "Sınır Kontrol güçleriyle Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza birliklerinin yanı sıra sınıra 10 ila 15 bin arasında asker göndereceğiz. Kimse sınırdan içeri girmeyecek. Bu kişilerin içeri girmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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