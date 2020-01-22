Trump'ın Senatodaki azil yargılamasında ikinci gün

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın azli istemiyle Senatoda dün başlayan yargılamanın ikinci günü, savcı görevi gören Demokrat 7 vekilin açılış sunumlarıyla devam ediyor.

Senato Genel Kurulunda yerel saatle 13.00'te başlayan ve en az 8 saat sürmesi planlanan oturumda ilk sözü Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff aldı.

Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy üzerinde ABD'nin askeri yardımı ve Joe Biden aleyhine soruşturma arasında baskı kurduğunu savunan Schiff, daha önce Temsilciler Meclisinde yapılan oturumlardaki açıklamalardan kısa videoları senatörlere izletti.

Trump'ın Ukrayna askeri yardımını geçici olarak askıya almasının nedeninin Biden'a açılmasını istediği soruşturma olduğunu savunan Schiff, jüri görevi gören senatörleri ikna etmeye çalıştı. Schiff, Trump'ın Ukrayna konusunda "makamını kötüye kullandığını" somut örneklerle ortaya koyacaklarını ve bu konuyla ilgili yeni delilleri de Senatoya sunacaklarını dile getirdi.

ABD siyasi tarihinde azil süreçlerinin nasıl işlediğini ve Anayasadaki ilgili maddelerin hangi mantıkla konulduğunu örnekleriyle anlatan Schiff, Trump'ın Rusya ile kurduğu arka kapı ilişkisinin Amerikan seçimlerini şüpheli hale getirdiğini ileri sürdü.