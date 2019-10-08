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Trump'tan "YPG/PKK" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 16:37 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "Kürtlere, finansal olarak ve silah bakımından yardım ediyoruz" - "Suriye'den çekilme sürecinde olabiliriz ama hiçbir şekilde Kürtleri terk etmiyoruz, onlar özel insanlar ve müthiş savaşçılar" - "Aynı zamanda NATO müttefikimiz ve ticaret ortağımız olan Türkiye ile ilişkilerimiz de çok iyi"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin YPG/PKK'ya silah ve para desteğini sürdürdüğünü açıkladı.

Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Suriye'den çekilme sürecinde olabiliriz ama hiçbir şekilde (YPG/PKK) Kürtleri terk etmiyoruz, onlar özel insanlar ve müthiş savaşçılar. Aynı zamanda NATO müttefikimiz ve ticaret ortağımız olan Türkiye ile ilişkilerimiz de çok iyi." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin halihazırda büyük bir Kürt nüfusa ev sahipliği yaptığına dikkati çeken Trump, "Türkiye, Suriye'nin o bölgesinde (operasyon bölgesi) sadece 50 askerimiz olduğunu ve o kişileri çoktan geri çektiğimizi anlıyor. Türkiye, zorunlu olmayan ya da gereksiz herhangi bir savaşa girerse bunun, ekonomisi ve kırılgan para birimi üzerinde yıkıcı etkisi olur" ifadesine yer verdi.

Başkan Trump ayrıca "Kürtlere, finansal olarak ve silah bakımından yardım ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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abd başkanı donald trump "finansal destek" Kürtler Suriye

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