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TSK'dan Kandil'e hava harekatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 15:09 | Son Güncelleme

TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlediği hava harekatında teröristlerin kullandığı barınak, mühimmat ve akaryakıt depoları imha edildi.

TSK'dan Kandil'e hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında teröristlerin kullandığı barınaklar, mühimmat ve akaryakıt depoları imha edildi. Harekatın ardından hedeflerin bulunduğu alanda yangın ve patlamalar bir süre devam ederken vurulma anları anbean görüntülendi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı savaş uçaklarınca, dün Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine hava harekatı gerçekleştirildi.

Harekatta, insansız hava araçlarının (İHA) tespit ettiği sığınak, mühimmat ve akaryakıt depoları savaş uçakları tarafından tam isabetle vuruldu. Mühimmat ve akaryakıt depolarının vurulmasının ardından bölgedeki patlamalar ve yangın dakikalarca devam etti.

Hedeflerin vurulma anları da anbean görüntülendi.

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