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TSK, Suriye'deki terör örgütü YPG/PKK'nın mevzilerini bombalıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 15:11 | Son Güncelleme

TSK, Suriye’nin kuzeyinde sınır hattında bulunan Zor Mağar bölgesindeki terör örgütü YPG/PKK mevzilerini bombalıyor.

TSK, Suriye'deki terör örgütü YPG/PKK'nın mevzilerini bombalıyor

Suriye’nin kuzeyinde, Halep’e bağlı Ayn El Arab ilçesinin batısında bulunan Zor Mağar bölgesindeki terör örgütü YPG/PKK’ya ait mevziler TSK tarafından bombalandı.

Fırat Nehri'nin doğu kıyısında bulunan ve Türkiye sınırına hakim yükseltilere sahip olan Zor Mağar bölgesindeki terör örgütü faaliyetlerini engelleme kapsamında top atışları yapıldı.

Yerel kaynakların aktardıklarına göre, TSK, Zor Mağar tepesinde terör örgütü tarafından inşa edilen siper ve mevzileri hedef aldı.

TSK'nın bombardımanı ara ara devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Münbiç mütabakatı bir oyalamaya dönüştü" diyerek Fırat'ın doğusu için operasyon sinyali vermişti.
(AA)

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Anahtar Kelimeler:
TSK Suriye bombalama YPG PKK

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