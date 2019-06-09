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Tüfekle oynayan 13 yaşındaki Berat kendini vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2019 22:39 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, oynadığı av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu başından vurulan Berat B.

Tüfekle oynayan 13 yaşındaki Berat kendini vurdu

Hakan KALELİ/SİVAS (DHA)- SİVAS'ta, oynadığı av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu başından vurulan Berat B. (13), hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Başıbüyük köyünde yaşandı. İstanbul'da yaşayan ve tatil için köye gelen 8'inci sınıf öğrencisi Berat B., evde yanında kimsenin olmadığı sırada dedesine ait olduğu iddia edilen av tüfeğiyle oynamaya başladı. Bu sırada tüfeğin ateş almasıyla başından yaralanan Berat B. yere düştü. Silah sesini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Berat B.'nin hayatını kaybettiği belirledi. Berat B.'nin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Tüfekle oynayan 13 yaşındaki Berat kendini vurduTüfekle oynayan 13 yaşındaki Berat kendini vurdu

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