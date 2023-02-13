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  4. Tuğba Özay'dan şoke eden iddia! "Mersin'de 2 otel depremzedelerden para istemiş. Bir kişi 5 saat için 950 TL vermiş"

Tuğba Özay'dan şoke eden iddia! "Mersin'de 2 otel depremzedelerden para istemiş. Bir kişi 5 saat için 950 TL vermiş"

13.02.2023 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açan depremlerden sonra afet bölgesine giden eski manken Tuğba Özay şoke eden bir iddiayı dile getirdi.

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası depremden zarar gören vatandaşlar için herkes harekete geçti. Ancak bu durumu fırsata çevirenler de vardı.

İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki depremden sonra depremzedelere yardıma koşan Tuğba Özay şoke eden bir iddiada bulundu.

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Deprem bölgesinde olan Tuğba Özay açıklamasında "Mersin'de 2 otelle ilgili bilgi geldi, depremzede canlarımızı otele almayıp para istiyorlarmış. Bir depremzede kardeşimiz 5 saat uyumak için 950 TL ödemiş. Bu tip şeyleri yayın, emniyete başvurun... Bize gelen bilgiler doğrultusunda otelleri de deşifre edeceğimizi söylemek istiyorum" dedi.

Tuğba Özay Hatay'da depremzedelere yardım ettiği anları da sosyal medya hesabından paylaştı.

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