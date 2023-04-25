Tuğrul Türkeş'ten HÜDA-PAR'ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'na sert sözler! 'Yapsın da görelim'

Türkiye adım adım seçimlere gidiyor. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere az bir süre kala siyasetin gündemi de hareketlendi. MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in oğlu ve 28. Dönem AK Parti Ankara 1. Bölge 1. Sıra milletvekili adayı Tuğrul Türkeş, Radyo Sputnik'te katıldığı programda Cumhur İttifakı ortağı HÜDA-PAR'ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'na sert tepki gösterdi. Yapıcıoğlu'nun Türk bayrağı ile ilgili sözlerine Türkeş, "Onun o bayraktan rahatsız olma hakkı varsa benim de HÜDA PAR’dan ve onun genel başkanından rahatsız olma hakkım demokratik bir hak. Yani yapsın da görelim" dedi.

HÜDA PAR YORUMU: SÜTTEN ÇIKMIŞ AK KAŞIKTIR DEMİYORUM

Türkeş'in açıklamasından satır başları:

“HÜDA PAR sütten çıkmış ak kaşıktır demiyorum ama PKK ile arasındaki ilişkiye mesafe koyamayan, PKK ile olan ilişkisini kesemeyen bir HDP, Kılıçdaroğlu'yla bir görüşme yapıyor. Üstelik tek görüşme olduğuna inanmak çok zor. Beni en çok endişeye sevk eden şey ise toplantı sonrası Sayın Kılıçdaroğlu'nun HDP temsilcisi gibi konuşuyor olmasıydı. Yani Sayın Kılıçdaroğlu 2 yıldır Sayın Bahçeli'yle ülkücülüğünü yarıştırıyor, ‘Bahçeli sen mi ülkücüsün ben mi ülkücüyüm’ diyordu. Tam Kılıçdaroğlu için ‘Allah Allah, adam hidayete erdi derken bir gün kafamı kaldırıp televizyona baktım. Mithat Sancar konuşuyor zannettiğim kişi Kılıçdaroğlu’ymuş. Yani bir saatlik toplantıda bu kadar mı değişir."

YAPICIOĞLU'NA SERT SÖZLER: YAPSIN DA GÖRELİM

Yapıcıoğlu’nun Türk bayrağı ile ilgili sözlerinin hatırlatılması üzerine Tuğrul Türkeş “Onun o bayraktan rahatsız olma hakkı varsa benim de HÜDA PAR’dan ve onun genel başkanından rahatsız olma hakkım demokratik bir hak. Yani yapsın da görelim” dedi.

YAPICIOĞLU NE DEMİŞTİ?

Yapıcıoğlu katıldığı programda "Birileri ısrarla Türk bayrağı dediğinde aynı birileri gidip öbür taraftan Kürt'ü kışkırtıp 'Bu Türk'ün bayrağı senin bayrağın nerede, sen de bir bayrak edin' diye sıkıştırıyor. Türk bayrağı yerine Türkiye bayrağı denmeli. Ülkelerin bayrağı olur ve bu ülkenin adı Türkiye Cumhuriyeti" demişti.