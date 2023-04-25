HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun Türk bayrağı ile ilgili sözleri gündem oldu! 'Kürdü kışkırtıp...'

Cumhur İttifakı ortağı HÜDA-PAR'ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, dün Habertürk'te gündeme ilişkin sorulara yanıt verdi.

"İnanıyorum ki ittifaka yüzde 2-3 katkımız olur" diyen Yapıcıoğlu, "Seçimden sonra yeni ve sivil anayasa gündeme gelecektir. Mutlaka bu anayasa yapılmalıdır" diye konuştu. Anayasada değiştirilemez madde olmaması gerektiğini ifade eden Yapıcıoğlu'nun Türk bayrağı ile ilgili sözleri gündem oldu.

Yapıcıoğlu'nun açıklamasından satır başları:

"İTTİFAK İÇİNDE YANLIŞI ELEŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Davet sayın Cumhurbaşkanından geldi. Biz de oturduk, konuştuk. Çalışıyoruz ve sonucu hep birlikte göreceğiz. Biz seçimden önce de ittifak içerisine dahil olmayan muhalefet partisi iken de iktidarın doğruları destekledik, yanlışı eleştirdik. Biz ittifak içinde de yanlışı eleştirmeye devam edeceğiz. Biz hiçbir zaman yanlışın avukatlığını yapmayız. AK Parti'nin atacağı adım milletin menfaatine bir şey ise ittifak içinde olmasak da destek verecektik. Atacağı adımlar bize göre zararlı bir şey ise o adımı durdurmak için çaba sarfedeceğiz.

YENİ ANAYASA AÇIKLAMASI

Siyasi Partiler Kanunu'nda 12 Eylül askeri cuntasının bütün partilere dayattığı siyasi çerçeve var. Siyasi partilerin tamamı bu çerçeveye göre CHP'nin siyasi şubeleri olmak zorunda. Gerçekte böyle mi; değil. Metinler zaman içinde eskir. Şu anda bir yemin metni var, bunun değişmesi için Anayasa'nın değişmesi lazım. Seçimden sonra yeni ve sivil anayasa gündeme gelecektir. Mutlaka bu anayasa yapılmalıdır. Bütün partiler yeni bir anayasa istiyor. Mevcut anayasa 1982 Anayasası. Biz 4 vekille parlamentoya girmişken 'Arkadaşlar bizim metnimiz budur' diye bir duruşta değiliz. Bence biz bu milletin özüyüz. Milletin sesi olacağız orada. Bu ses duyulursa Allah'ın izniyle gümbür gümbür gelecek inşallah.

"DEĞİŞTİRİLEMEZ MADDE OLMAMALI, ANAYASA BEŞER KELAMI"

Şimdi biz diyoruz ki yeni anayasada değiştirilemez madde olmamalı, diyor ki; HÜDA-PAR şu şu maddeleri değiştirecek. Gelin hep beraber bu milletin temsilcileri olarak tüm siyasi partiler bir masada olsun ve bir anayasa yapalım diyorum. Neticede bizim yazdığımız anayasa, beşer kelamıdır. Üzerinden zaman geçince eskir. Bugün için mükemmel bir metin ortaya koyduğumuzu düşünebiliriz. Fakat torunlarımızın torunları da bu maddelere dokunamaz diye bir kayıt koymanın ne anlamı var, kimin hakkı var.

"TÜRK BAYRAĞI YERİNE TÜRKİYE BAYRAĞI DENMELİ"

Bu varken birileri ısrarla Türk bayrağı dediğinde aynı birileri gidip öbür taraftan Kürdü kışkırtıp 'Bu Türk'ün bayrağı senin bayrağı nerede, sen de bir bayrak edin' diye sıkıştırıyor. Türk bayrağı yerine Türkiye bayrağı denmeli. Ülkelerin bayrağı olur ve bu ülkenin adı Türkiye Cumhuriyeti.

"HÜDA PAR'IN İTTİFAKA YÜZDE 2-3 KATKISI OLUR"

Biz 2023 seçimlerinde hedefimiz yüzde 3 hedef koymuştuk. Şu anda AK Parti listelerinden girdiğimiz için tam olarak HÜDA PAR listelerine kaç oy gelecek ölçemiyoruz. İnanıyorum ki ittifaka yüzde 2-3 katkımız olur. Seçimler ilk turda inşallah biter. Şu anda kanaatimce yüzde 50 bandında bir yerde. Biraz üstü, biraz altı. Muharrem İnce bir miktar oyunu küskünler ve AK Parti'den oy alıyor. Sayın İnce seçime katılmasaydı ilk turda biter derdim. Bu da seçimin birinci turun bitmesinin önüne geçecek mi, onu zaman gösterecek. Şu anda Cumhur İttifakı bir ivme yakaladı, inşallah seçime kadar devam edecek ve seçime kadar açılacak. Sahada gördüğümüz Cumhur İttifakı'nın oylarında artış var, önemli teveccüh var.

