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Tuhaf neden! Tuvaletini yaptıktan sonra ellerini yıkamıyor... Herkesi şaşkına çevirdi

01.04.2023 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sophia Patterson isimli bir kadın TikTok’tan yaptığı paylaşımda temizlik rutinine dair tuhaf bir detayı paylaştı. Özellikle kendi evinde tuvalete girdiğinde işini bitirdikten sonra ellerini yıkamadığını ifade eden Patterson, kendini kirletmediği özel tekniği sayesinde sudan ve zamandan tasarruf ettiğini söyledi.

Tuhaf neden! Tuvaletini yaptıktan sonra ellerini yıkamıyor... Herkesi şaşkına çevirdi

Sophia Patterson isimli bir kadın TikTok’tan yaptığı paylaşımda idrarını yaptıktan sonra ellerini yıkamamasının tuhaf nedenini anlattığı videosuyla gündem yarattı. Patterson gönderisinde, “Nasıl tuvaletimi yapacağımı biliyorum. Bu yüzden ellerim kirlemiyor ve yıkamamın anlamı yok. Özellikle kendi evimde asla yıkamam” dedi.

UZMANLAR EN AZ 20 SANİYE ELLERİ YIKAMAYI ÖNERİYOR

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CDC (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi), tuvaleti kullandıktan sonra kişinin ellerini en az 20 saniye ovmasını öneriyor. Ancak Patterson kendisine özel bir teknik geliştirdiğini ifade ederek adeta uzmanlara meydan okuyor. TikTok’ta dikkat çeken gönderisinde Patterson, “Misafirlerim geldiğinde tuvalette işim bitince lavaboyu açıp ellerimi yıkıyormuş gibi yapıyorum. İnsanların bu konuda önyargıları var” diye konuştu.

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Toplumsal olarak bir tabunun içinde sıkıştıklarını belirten Patterson, “Suyu ve zamanımı boşa harcamamak için kendime yeni bir yöntem buldum. Gerçekten işe yaradı” ifadelerini kullandı. Sosyal medya kullanıcılarının tepki gösterdiği gönderisinde Patterson’u destekleyenler de vardı.

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