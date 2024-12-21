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Tüm bilimsel önermelere karşı çıktı: Dünyanın 'düz' olduğunu kanıtlamak için yola çıkıp binlerce dolar harcadı: Sonuca kendisi daha çok bozuldu

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
21.12.2024 13:51
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YouTube'da 'Jeranism' adıyla dünyanın düz olduğuna yönelik paylaşımlar da bulunan Jeran Campanella, kendi iddiasını kanıtlayacağını söyleyerek yola koyuldu. Antarktika'da, güneşin her gün doğup battığı bir 'buz duvarı' olduğundan emin olduğunu dile getiren Campanella oraya gittiğinde yanıldığını anladı.

Tüm bilimsel önermelere karşı çıktı: Dünyanın 'düz' olduğunu kanıtlamak için yola çıkıp binlerce dolar harcadı: Sonuca kendisi daha çok bozuldu

"Jeranism" adlı YouTube programını sunan ve GlobeBusters kanalının kurucusu olan düz dünya teorisinin savunucularından Jeran Campanella, "Son Deney" adını verdiği görev kapsamında Antartika'ya gitti. Antartika'daki güneşin hareketlerini sorgulamak için 35 bin dolarlık ( yaklaşık 1 buçuk milyon) bir keşif gezisine çıkan Campanella'ya göre, Antarktika'nın bir "buz duvarı" ile çevrili olması ve güneşin her gün doğup batması gerekiyordu.

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Gezisi sırasında güneşin güneyde sürekli hareket ettiğine şahit olan Campanella, "Bazen hayatta yanılırsınız ve ben 24 saat güneş olmadığını düşünüyordum. Bundan emindim. Ama gerçek şu ki, güneş sizi çevreliyor. Bu ne anlama geliyor? Artık bunu sizin bulmanız gerekecek. Dürüstçe 24 saat güneş olmadığına inanıyordum, şimdi dürüstçe olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Güneşin güneyden doğduğunu açıkça kabul eden Campanella, dünyanın küresel olduğunu kabul etmekten kaçındı. Campanella gibi dünyanın düz olduğuna inananlar, Antarktika'nın dünyayı çevreleyen ve okyanuslarını tutan bir buz duvarı olduğuna kendilerini inandırmış durumdalar. Aynı şekilde kıtada yaz olsun olmasın her gün güneşin doğuşu ve batışı görülmektedir. Ancak Campenella'nın son itirafının ardından, bazı dünya düz savunucuları böyle bir komplo teorisini sorgulamaya yöneltmiş olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Dünya
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