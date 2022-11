Tüm dünya o anları konuştu! Dünya basınında Taksim patlaması

İstiklal Caddesinde yaşanan korkunç patlama dünya basınında da hızla manşet oldu. Reuter, CNN, Al Jazeera ve BBC gibi saygın haber siteleri yaşanan korkunç olayı son dakika olarak geçti. Olaya ilişkin detayları an be an paylaşan haber ajansları, ayrıca görgü tanıklarının ifadelerine de yer verdi.

Olayın ardından bugün, birçok ajans olaya ilişkin araştırmaların sonuçlarını ve ayrıca dünya liderleri tarafından paylaşılan taziye mesajlarını da okurlarıyla paylaşmayı ihmal etmedi. İşte detaylar:

İLK BİLGİLER REUTERS'DAN GELDİ

İlk bilgileri paylaşan Reuters, 'Ölü ve yaralılar var' başlığıyla olaya ilişkin detayları yayınladı. Ayrıca, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın "Can kaybı ve yaralanmalar oldu." açıklamasına da yer verdi.

GÖRGÜ TANIĞI ANLATTI

CNN, "Büyük patlama, İstanbul'un işlek caddesini şoke etti" başlığıyla habere yer verdi ve Reuters gibi Vali Yerlikaya'nın açıklamasını aktardı. Ajans ayrıca görgü tanığı Tarık Keblaoui'nin, ifadesini de paylaştı. Keblaoui CNN'e İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın yaklaşık 10 metre yakınında meydana geldiği sırada İstiklal Caddesi'ndeki bir mağazada olduğunu ve olayın ardından birkaç kişinin yerde yattığını söyledi.

BOMBALI SALDIRI OLDUĞUNU AÇIKLADI

Al Jazeera ise ölü ve yaralı sayısıyla başlık attı ve '6 ölü, 53 yaralı' diye paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına yer veren ajans, İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın bombalı saldırı sonucu meydana geldiğini yazdı.

''NEREDEYSE SAĞIR EDİCİ''

'İstanbul'un merkezindeki yoğun bölgede patlama' başlığıyla olayı aktaran BBC ise benzer şekilde ölü ve yaralı bilgisine yer verirken "Patlama yerel saatle 16.20'de, Taksim Meydanı bölgesindeki bir alışveriş caddesinde meydana geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faillerin cezalandırılacağını söyledi.

Görgü tanığı Cemal Denizci, patlamayı duyduğunda yaklaşık 50 metre uzaklıktaydı: 'Yerde üç dört kişi gördüm. İnsanlar panik içinde koşuyordu. Siyah duman vardı. Gürültü çok güçlüydü, neredeyse sağır ediciydi.'' diye paylaştı.

TAZİYE MESAJLARI BİR BİR GELDİ

Bugün ise birçok ajans, sayısız dünya ülkesi ve AB Konseyi, NATO ve AB Komisyonu gibi kuruluşlar tarafından paylaşılan taziye mesajlarına yer verdi.