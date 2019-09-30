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Tüm gözler üzerinde! Cardi B Paris Moda Haftası'na böyle katıldı

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 30.09.2019 11:18 | Son Güncelleme

Ünlü rap şarkıcısı Cardi B, Paris Moda Haftası defilelerini izlemek üzere gittiği Paris'te yüzünü örten ilginç kıyafetiyle tüm bakışları üzerinde topladı.

Tüm gözler üzerinde! Cardi B Paris Moda Haftası'na böyle katıldı

Rap şarkıcısı Cardi B, Paris Moda Haftası’nda tercih ettiği kıyafetle herkesin dikkatini çekmeyi başardı.

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26 yaşındaki ABD’li şarkıcı, İngiliz tasarımcı Richard Quinn imzalı yeşil, beyaz ve mavi renk kombininden oluşan bir kıyafet giyerek Eyfel Kulesi’nin önünde poz verdi.

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Ellerini ve ayaklarını da örten kıyafetin en ilginç tarafı, hem saçını hem de yüzünü örtmesiydi. Eyfel Kulesi’nin önünde 'naber bebek?' sorusunu soran Cardi tüm bakışları üzerine çekti.

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Cardi B'yi görenler sesinden bile tanıyamasa da kıyafetinin ilginçliğinden dolayı ona bakmaktan kendilerini alamadı. Sosyal medya kullancılarının da gündeminde olmayı başaran Cardi için 'duş perdesi mi giydin?, sanırım Jedi tapınağında görevli' gibi yorumlar yapılırken, birçok kullanıcı bunun bir protesto olduğunu düşünüyor. Söz konusu şey ise, Fransa'nın müslüman kadınların peçe ile dolaşmasını yasaklaması ve bunun üzerine Rap şarkıcısının ülkeyi Eiffel Kulesi’nin önünde protesto etmesi olarak yorumlanıyor.

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Paris Moda Haftası Bella Hadid rüzgarı! Mugler defilesine damga vurduParis Moda Haftası Bella Hadid rüzgarı! Mugler defilesine damga vurdu
  • Fransa, 2011 yılında burka, peçeli çarşaf gibi yüzü tamamen örten giysileri yasaklayarak, bu konuda yasal düzenleme yapan ilk Avrupa ülkesi olmuştu.
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Cardi B Paris Moda Haftası

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