Tüm hayatı boyunca yemeden içmeden 1.2 milyon yuan (5 milyon 717 bin TL) biriktirmişti! Bankaya gidince şoke oldu: Hem parasının hepsini kaybetti hem de borçlu çıktı

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Henan kentinde bir kadın yıllarca bankada birikim yaptığını düşünüyordu ancak işler hiç onun hesapladığı gibi gitmedi. Bankadaki toplamda 1.2 milyon yuan (5 milyon 717 bin TL) parası olduğunu düşünen kadın oğlunun düğün masrafları için bir kısmını çekmek istedi. Ancak bankaya gittiğinde yetkililer onun parası olmadığı üstüne üstlük bankaya borçlu olduğunu dile getirdi.

DOLANDIRILDIĞINA İNANMADI

Genç kadın kafa karışıklığı ve öfke içinde hemen polise haber verdi. Polis soruşturması kısa sürede gerçeği ortaya çıkardı. Kadının yıllardır yatırım danışmanı olarak güvendiği kişinin kendisini dolandırdığı belirtildi. Polis, yatırım danışmanı Tieu Dong'u tutuklarken, banka sorumluluğu kabul etti ve kadına yakın gelecekte 600.000 yuan (2.858.685 TL) tazminat ödemeyi kabul etti.