Tüm kadınların ortak sorunlarını çözmenin az bilinen yolları

İşte güzellik rutininizi basitleştirmek için bazı yararlı ipuçları...

Kadınların ortak sorunlarına basit çözümler

1 / 9 Jilet izlerini onarmak için Jiletlerin bıraktığı izler ağrılı ve tahriş edici olabilir.Bunun için birkaç çilek ve ekşi kremayı püre haline getirin ve karışımı 10-15 dakika etkilenen bölgeye sürün. Yara izlerinin geçtiğini göreceksiniz.

2 / 9 Tırnaklarınızdaki lekeleri çıkarmak için kabartma tozu ve limon kullanın Oje, sigara, karaciğer hastalığı, sağlıksız yaşam tarzı, mantar enfeksiyonu gibi nedenlerden dolayı tırnaklarınız sararabilir. Bunun nedenlerini bir uzmana danışmak her zaman daha etkili sonuç almanızı sağlar. Bununla birlikte evde hazırlayacağınız yöntemler de işinize yarayabilir. Bir çorba kaşığı karbonat, yarım çay kaşığı zeytinyağı ve bir çay kaşığı limon suyunu karıştırın. Yumuşak bir diş fırçası kullanarak, karışımı tırnaklarınıza uygulayın ve 5 dakika sonra çıkarın. En iyi sonuç için her 2 haftada bir tekrarlayın. Limon doğal bir ağartma maddesidir ve cilt beyazlatma için birçok kozmetik ürününde kullanılır.

3 / 9 Dişleri beyazlatmak için aktif odun kömürü Aktif kömür gibi koyu renk bir şeyin dişlerinizi beyazlatmaya yardımcı olabileceğini bilmek şaşırtıcıdır. Tek yapmanız gereken, aktif kömürün bir tabletini ezmek, biraz su eklemek ve bir macunla karıştırmak. Macunu nazikçe uygulayın ve 3 dakika sonra durulayın. Bu işlemi çok sık yapmamanız gerekir çünkü dişlerinize zarar verebilirsiniz. Aktif kömür içeren bir diş macunu da işinizi görebilir.

4 / 9 Kırık saçları onarmak için Güzellik merkezine gitmeden önce kırılmış saçlarınızı onarmak için siyah mercimek kullanmayı düşünün. Yarım fincan beluga mercimeği (siyah mercimek), bir çorba kaşığı çemen otu tohumu ve biraz yoğurdu iyice karıştırınn. Maskeyi saçınıza uygulayın ve bir saat sonra ılık su ile yıkayın.

5 / 9 Bir nasır sökücü olarak aspirin Nasırlar ağrı, iltihap ve kötü kokuya yol açabilir. Aspirin, salisilik asitin ana metaboliti olduğu için, nasır ve ayak mantarı için iyi bir ilaçtır. 4 apirini toz haline getirene kadar ezin, su ve limon suyu ile karıştırın. Karışımı direkt nasırların üzerine uygulayın ve üzerini bir bezle saın. 20 dakika sonra durulayın. Daha sonra, ayaklarınızı nazikçe ovalayın ve kurutun. Haftada iki kez tekrarlayın.

6 / 9 Çatlaklarınızı patatesle onarın Daha çok gebelik, kilo alıp vermek ve ergenlikte ortaya çıkan çatlaklar kadınların ortak sorunlarından biridir. Patates suyu, cilt hücrelerinizin onarılmasını sağlayan vitamin ve mineraller içerir. Yapmanız gereken tel şey birkaç dilim patatesi etkilenen bölgelere koyup ovmak. Ovduktan sonra kurumaya bırakın sonrasında durulayın.

7 / 9 Göz torbalarından kurtulmak için Çay poşetlerinin, salatalıkların ve patates dilimlerinin göz altı torbalarını geçirdiğini hepimiz biliyoruz. Ancak bu işlemi kaşık yardımıyla da yapabilirsiniz. 10 dakika boyunca metal kaşığı göz altlarınıza koyun ve bekleyin.

8 / 9 Çatlamış dudakları iyileştirmek için Kuru ve çatlamış dudaklara sahip olma problemi, hepimizin yaşadığı bir şeydir. Sıcak veya soğuk hava, alerjiler nedeniyle dudaklar çatlayabilir. Bal, bu problemle mücadele etmek için geleneksel bir yöntemdir ve nemlendirici ve iyileştirici özellikleri nedeniyle Mısır, Çin ve Afrika'nın eski uygarlıklarında kullanılmıştır.