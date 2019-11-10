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Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 09:44 | Son Güncelleme

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümünde saat 9'u 5 geçe tüm Türkiye'de hayat durdu. İstanbul E-5 karayolunda siren seslerini duyan sürücüler araçlarını kenara çekerek saygı duruşunda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yıl dönümünde yurdun dört bir yanında saygıyla anıldı. Saat 9'u 5 geçe tüm yurtta hayat durdu.

SAYGI DURUŞUNDA BULUNDULAR

İstanbul E-5 karayolunda da siren seslerini duyan sürücüler araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşu sırasında duygusal anlar yaşandı.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ

Saatler 9’u 5 geçe ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde sürücüler, araçlarından inerek 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Bu esnada köprüsünün altındaki boğazdan geçen yerli ve yabancı gemiler siren çaldı. Saygı duruşunun ardından sürücüler, araçlarına binerek köprüden ayrıldı. Trafik 1 dakika boyunca köprüde durdu.

İSTANBUL HAVALİMANI

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında İstanbul Havalimanı'nda anıldı.

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali Pasaport Kontrol bölgesine Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi asıldı.

Öncesinde anma için Türkçe ve İngilizce anons yapılan tören için havalimanı personeli ve yolcu toplanırken, çalışanlar ve yolcular sirenlerin çalmasıyla 09.05'te saygı duruşunda bulundu. Pasaport kontrol noktalarındaki polisler de çalıştıkları bölümlerden çıkarak saygı duruşunda bulundu.

SAYGI DURUŞUNA EŞLİK ETTİLER

Yabancı yolculardan bazılarının da saygı duruşuna eşlik ettiği, bazılarının ise o anları cep telefonlarına kaydettiği görüldü.
İstiklal Marşı'nın okunduğu anma töreni alkışlar eşliğinde sona erdi.

DOLMABAHÇE SARAYI

Dolmabahçe Sarayı'nın Harem bölümündeki 71 numaralı odada düzenlenen Atatürk'ü anma töreni, Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanı Yasin Yıldız, İstanbul Vali Yardımcısı Hülya Kaya, 1. Ordu Komutanlığı'ndan Albay Serkan Çetin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hüseyin Aksu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Atatürk Kültür Dayanışma Eğitim Vakfı (AKDEV) Genel Başkanı Gül Karayaldız'ın kurumları adına çelenk ve buketlerini, Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği yatağın üzerine bırakmalarıyla başladı.

Büyük Önder Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

SAYGI NÖBETİ TUTTULAR

Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de ebediyete intikal ettiği Türk bayrağı örtülü yatağının iki yanında iki polis memuru saygı nöbeti tuttu.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Saat 07.00 itibarıyla vatandaşların ziyaretine açılan oda, törenin ardından tekrar ziyaret edilmeye başlandı. Saray önünde erken saatlerden itibaren uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar ve öğrenciler, Atatürk'ün yatağına ve çevresine beyaz ve kırmızı karanfiller bıraktı.

Bazı vatandaşlar Atatürk'ün yatağının önünde dua okurken, bazıları da fotoğraf çekti. Ziyaret sırasında bazı vatandaşlar, gözyaşlarını tutamadı.

İçerideki tören, dışarıya ve sarayın içine kurulan ekranlardan da yansıtıldı.

Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar, Büyük Önder Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu odayı ziyarete gelen vatandaşlara çay ikramında bulundu.

TAKSİM MEYDANI

Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen anma töreni İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever'in yerlerini almasıyla başladı.

Tören kapsamında İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1. Ordu Komutanlığı ve diğer kurum, kuruluşlar, siyasi partiler anıta çelenk sundu.

Büyük Önder Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra Türk bayrağının göndere çekilerek yarıya indirildiği tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Anma törenine İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, gaziler, protokol üyeleri ve vatandaşlar da katıldı.

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10 Kasım saat 9'u 5 geçe Türkiye

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