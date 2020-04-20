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Tüm uzuvlarını kaybeden kadının azmi binlerce kişiye ilham veriyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

25 yaşındaki Kaitlyn Dobrow, bakteriyel menenjite yakaladığında 18 yaşındaydı. Dobrow, uzuvlarından dördünü ve cildinin yarısından fazlasını bu rahatsızlık sonrası kaybetti belki ancak yaşama sevincini bir an bile yitirmedi. Genç kız, profesyonelleri aratmayan makyaj yeteneğiyle binlerce kişiye ilham oluyor.

Tüm uzuvlarını kaybeden kadının azmi binlerce kişiye ilham veriyor

Güney Kaliforniya'da makyaj ve güzellik blogger'ı olan Kaitlyn Dobrow, cesur hikayesiyle binlerce kişiye ilham veriyor.

19 yaşındayken ölümcül olabilen bakteriyel menenjit hastalığına yakalanan, uzuvlarının kan dolaşımını yitirmesiyle dördünü de kaybeden Kaitlyn hayata hiç küsmedi. Bununla beraber yüzünde de ciddi yaralar oluşan genç kız 6 ay boyunca bir beslenme tüpüyle hayatta kalabildi. Akciğerleri de oldukça hasar almıştı.

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Her human????????

Kaitlyn Dobrow (@kaitlyndobrow)'in paylaştığı bir gönderi ()

Yaşadığı her şeye rağmen, Kaitlyn tutkularından bir an bile olsun vazgeçmedi; protez bir elle makyaj sevgisinin peşinden gitti.

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????????‍♂️#fairydustadded ✨????????

Kaitlyn Dobrow (@kaitlyndobrow)'in paylaştığı bir gönderi ()

Elleri ve ayakları kan dolaşımının olmaması nedeniyle kesilmek zorunda kalan ve bu süreçte 20'den fazla ameliyat geçiren Dobrow şimdilerde 135 binden fazla takipçisine makyaj tekniklerini öğreterek yaşama dört elle sarılıyor.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

When you’re sick and you want your mommy ????????

Kaitlyn Dobrow (@kaitlyndobrow)'in paylaştığı bir gönderi ()

Dobrow, Facebook hesabından yaşamına dair şunları söylüyor: 'Bu deneyimi dünyadaki hiçbir şeye değişmezdim. Beni Tanrı'ya ve aileme yaklaştırdı. Ve bugün olduğum kişiye getirdi. Hayatım daha yeni başlıyor. Makyaj alanında ne kadar iyi olduğumu daha geniş kitlelere göstermek istiyorum. Yara izlerimle gurur duyuyorum.'

Dobrow'a dünyanın dört bir yanından destek mesajları geliyor. Bir kullanıcı genç kıza, 'Vay be harikasın Devam et. Kadının gücünü göster. Hem kolları hem de bacakları olan insanlardan daha güçlü ve daha cesursun' mesajını yazdı.


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Kaitlyn Dobrow, Kaitlyn Dobrow makyaj,

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