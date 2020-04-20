Tüm uzuvlarını kaybeden kadının azmi binlerce kişiye ilham veriyor

Güney Kaliforniya'da makyaj ve güzellik blogger'ı olan Kaitlyn Dobrow, cesur hikayesiyle binlerce kişiye ilham veriyor.

19 yaşındayken ölümcül olabilen bakteriyel menenjit hastalığına yakalanan, uzuvlarının kan dolaşımını yitirmesiyle dördünü de kaybeden Kaitlyn hayata hiç küsmedi. Bununla beraber yüzünde de ciddi yaralar oluşan genç kız 6 ay boyunca bir beslenme tüpüyle hayatta kalabildi. Akciğerleri de oldukça hasar almıştı.

Yaşadığı her şeye rağmen, Kaitlyn tutkularından bir an bile olsun vazgeçmedi; protez bir elle makyaj sevgisinin peşinden gitti.

Elleri ve ayakları kan dolaşımının olmaması nedeniyle kesilmek zorunda kalan ve bu süreçte 20'den fazla ameliyat geçiren Dobrow şimdilerde 135 binden fazla takipçisine makyaj tekniklerini öğreterek yaşama dört elle sarılıyor.

Dobrow, Facebook hesabından yaşamına dair şunları söylüyor: 'Bu deneyimi dünyadaki hiçbir şeye değişmezdim. Beni Tanrı'ya ve aileme yaklaştırdı. Ve bugün olduğum kişiye getirdi. Hayatım daha yeni başlıyor. Makyaj alanında ne kadar iyi olduğumu daha geniş kitlelere göstermek istiyorum. Yara izlerimle gurur duyuyorum.'

Dobrow'a dünyanın dört bir yanından destek mesajları geliyor. Bir kullanıcı genç kıza, 'Vay be harikasın Devam et. Kadının gücünü göster. Hem kolları hem de bacakları olan insanlardan daha güçlü ve daha cesursun' mesajını yazdı.



