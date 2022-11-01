Mustafa Sarıgül Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'a seslendi: Yazıklar olsun

Twitter'ı satın aldıktan sonra yaptığı açıklamalar ve hamleleriyle gündemden düşmeyen Elon Musk, yeniden TT oldu. Mavi tikli hesaplardan 20 dolar alınacağına ilişkin iddialara tepki gösteren Stephen King'in o yorumunu Elon Musk yanıtsız bırakmadı.

ELON MUSK: FATURALARI BİR ŞEKİLDE ÖDEMEMİZ GEREKİYOR

Stephen King, Twitter’ın yeni oluşumunda mavi tikli hesaplar için 20 dolar alınacağının iddia edilmesi üzerine, “Mavi tiki korumak için ayda 20 dolar mı? Bana bunu ödemeliler. Bu kurumsallaşırsa Enron gibi giderim” paylaşımını yaptı. King’in gönderisi kısa sürede sosyal medya kullanıcıları arasında popüler olurken Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk paylaşıma kayıtsız kalamadı. Musk, King’e cevap olarak, “Faturaları bir şekilde ödememiz gerekiyor! Twitter tamamen reklamverenlere güvenemez. 8 dolara ne dersin?” ifadelerini kullandı.

MUSTAFA SARIGÜL: BİZİM SANA VERECEK 20 KURUŞUMUZ YOK

Bununla birlikte Musk'a Türkiye'den bir tepki geldi. Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül, Musk'ın 20 dolar istemesi üzerine, ''Elon Musk eline dizine gözüne dursun. Daha Twitter'ı yeni aldın, gözünü üyelere diktin. Yazıklar olsun. Bizim sana verecek 20 kuruşumuz bile yok'' dedi.

TWİTTER'IN YÖNETİM KURULUNU FESHETTİ

Öte yandan Dünyanın en zengin insanı, Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Twitter'ın yönetim kurulunu feshetti. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bildirime göre sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma sürecini tamamlayan Elon Musk, şirketin "tek yöneticisi" oldu. SEC raporuna göre Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz'in yeğeni Suudi Prens Alwaleed bin Talal'ın da Twitter'ın en büyük ikinci hissedarı olduğu görüldü.



