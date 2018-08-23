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Trump her şeyi itiraf etti! 'İki kadına para ödedim'

DÜNYA HABERLERİ  | 23.08.2018 13:32 | Son Güncelleme

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, geçmişte ilişki yaşadığı iddia edilen porno yıldızı Stormy Daniels ve Playboy modeli Karen McDougal'a, 2016'daki seçim kampanyası sırasında konuşmamaları için yapılan ödemelerin seçim kampanyası yasalarına aykırı olmadığını savundu.

Trump her şeyi itiraf etti! 'İki kadına para ödedim'

FOX televizyonunun yaptığı bugün yayınlanacak Trump röportajından kısa bölümler basın ile paylaşıldı.

Buna göre Trump, ödemeleri kendi cebinden yaptığını, kampanya parasının kullanılmadığını söyledi.

ABD seçim yasalarına göre, oy tercihini etkileme amacıyla yapılan tüm harcamalar seçim komisyonuna bildirilmek zorunda.

AVUKATI İTİRAFÇI OLMUŞTU

Ödemeler, Trump'ın savcılıkla işbirliğine giden eski avukatı Michael Cohen tarafından yapılmıştı.

Cohen, Trump'ın ilişkisi olduğu iddia edilen iki kadına ödeme yaparak seçim kampanyalarının finansmanıyla ilgili yasaları deldiğini itiraf etmişti.

Trump ise geçmişte ödemeler hakkında bir bilgisi olmadığını iddia etmişti. Trump ayrıca Cohen'i daha a ceza almak için "hikayeler uydurmakla" suçladı.

Trump iki kadına yapılan ödemeler hakkında "Ödemeler benden geldi, kampanyadan değil. Bunun hakkında tweet de attım" dedi.

Trump ayrıca ödemeler hakkında geç bilgi sahibi olduğunu da ekledi.

Eski avukatı Cohen ise ifadesinde, ödeme yapması konusunda talimatı Trump'tan aldığını söylemişti. Cohen, Trump ile söz konusu ödemeleri konuştuğu ve seçim öncesinde kaydedilmiş olan ses kayıtlarıı Temmuz ayında yayınlamıştı.

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ABD Trump Stormy Daniels

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