Trump her şeyi itiraf etti! 'İki kadına para ödedim'

FOX televizyonunun yaptığı bugün yayınlanacak Trump röportajından kısa bölümler basın ile paylaşıldı.
Buna göre Trump, ödemeleri kendi cebinden yaptığını, kampanya parasının kullanılmadığını söyledi.
ABD seçim yasalarına göre, oy tercihini etkileme amacıyla yapılan tüm harcamalar seçim komisyonuna bildirilmek zorunda.
AVUKATI İTİRAFÇI OLMUŞTU
Ödemeler, Trump'ın savcılıkla işbirliğine giden eski avukatı Michael Cohen tarafından yapılmıştı.
Cohen, Trump'ın ilişkisi olduğu iddia edilen iki kadına ödeme yaparak seçim kampanyalarının finansmanıyla ilgili yasaları deldiğini itiraf etmişti.
Trump ise geçmişte ödemeler hakkında bir bilgisi olmadığını iddia etmişti. Trump ayrıca Cohen'i daha a ceza almak için "hikayeler uydurmakla" suçladı.
Trump iki kadına yapılan ödemeler hakkında "Ödemeler benden geldi, kampanyadan değil. Bunun hakkında tweet de attım" dedi.
Trump ayrıca ödemeler hakkında geç bilgi sahibi olduğunu da ekledi.
Eski avukatı Cohen ise ifadesinde, ödeme yapması konusunda talimatı Trump'tan aldığını söylemişti. Cohen, Trump ile söz konusu ödemeleri konuştuğu ve seçim öncesinde kaydedilmiş olan ses kayıtlarıı Temmuz ayında yayınlamıştı.
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