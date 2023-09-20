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Akşener, adayını açıklayıp CHP'li o büyükşehir belediyesini hedef aldı: Kokudan, sığınmacıdan kurtaracak...

20.09.2023 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerel seçimlerde 81 il ve ilçeden aday çıkarma kararı alan İYİ Parti adaylarını tek tek tanıtmaya başladı. İzmir'e ziyarette bulunan İYİ Parti lideri Meral Akşener, seçimlerde adayının Ümit Özlale olduğunu ilan etti. Adayın belli olmasıyla birlikte CHP İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni hedef alan Akşener sert sözler kullandı.

Akşener, adayını açıklayıp CHP'li o büyükşehir belediyesini hedef aldı: Kokudan, sığınmacıdan kurtaracak...

Yerel seçimler için düğmeye basıldı. Hiçbir partiyle ittifak yapmama kararı alan İYİ Parti ilk büyükşehir adayını İzmir'de ilan etti. Ümit Özlale'nin aday olduğu İzmir'de, Meral Akşener'in CHP'li belediye için kullandığı ifadeler gündem oldu.

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AKŞENER'DEN İDDİALI SÖZLER

Akşener, İzmir'de yaptığı konuşmada yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi için başkan adaylarının İYİ Parti İzmir Milletvekili ve İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale olduğunu ilan etti. Akşener açıklamasında "Burada bugün bir de güzellik var. O da Ümit Özlale kardeşimin İzmir Büyükşehir Belediye başkan adaylığını ve inşallah belediye başkanlığını ilan ediyor olacak olmamız" dedi.

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Bu sözlerin ardından CHP'li belediyi eleştiren Akşener şu ifadeleri kullandı;

İzmir'e çok iyi gelecek. İzmir'i kokudan kurtaracak. İzmir'i sığınmacıdan kurtaracak. Kimse faşistlikle suçlamasın ama İzmir'de sığınmacılara belediyeler üzerinden yardım ve herhangi bir indirim yapılmayacak.

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İzmir Meral Akşener

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