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Tunceli Valiliği harekete geçti! 'Polis merkezinde şiddet' iddiasına soruşturma

13.04.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de yaşayan Doğukan Gül (22) bir kafede meydana gelen kavga sonrası götürüldüğü polis merkezinde şiddete uğradığını iddia etti. Olayla ilgisi olmamasına rağmen şiddet gördüğünü öne süren ve darp raporu alan Gül, şikayetçi oldu. Öte yandan olaya ilişkin Valilik soruşturma başlattı.

Tunceli Valiliği harekete geçti! 'Polis merkezinde şiddet' iddiasına soruşturma

Tunceli'de bir kafede, sivil olan polislerle bir grup arasındaki tartışmanın ardından yaşanan kavga sonrası götürüldüğü polis merkezinde, olayla ilgisi olmamasına rağmen şiddete uğradığını iddia eden Doğukan Gül, darp raporu alarak savcılığa şikayette bulundu.

Tunceli'de, Atatürk Mahallesi'nde 11 Nisan'da bir kafede 3 sivil polis ile bir grup arasında arbede yaşandı. Olay sokağa da taştı. 3 kamu görevlisinin yaralandığı belirtilen olay sonrası Doğukan Gül, yolda yürürken yanında duran polis ekibi tarafından olayla ilgisi olmamasına rağmen 2 arkadaşıyla birlikte gözaltına alındığı ve götürüldüğü polis merkezinde şiddete uğradığını iddia etti. Gül, darp raporu alarak, suç duyurusunda bulundu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Tunceli Valiliği konuyla ilgili yazılı açıklama yaparak, adli ve idari soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesapları ve bir kısım basın ve yayın organlarında 'Karakolda İşkence' başlığı altında çıkan asılsız haberler sebebiyle aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. 11.04.2022 tarihinde saat 23.30 sularında mesai sonrası sivil olarak ilimiz merkezindeki bir kafeteryaya giden 3 emniyet görevlisi ile sayıca kalabalık bir grup arasında kafeterya çıkışında sözlü tartışma yaşanmış, akabinde sözlü tartışma arbedeye dönüşmüştür. Yaşanan olayda 2 kamu görevlisi çeşitli yerlerinden yaralanırken 1 kamu görevlisinin de eli kırılmıştır. Kamu görevlileri olayla ilgili şikayetçi olmak üzere gittikleri Tunceli Asayiş Şube Müdürlüğü'nden ifadeleri alındıktan sonra, doktor raporu almak amacıyla hastaneye gitmek üzere çıktıkları esnada, binanın önünde olayın diğer tarafı grupla karşılaşmış ve 2 grup arasında tekrar bir arbede yaşanmıştır. Yaşanan olay, orada bulunan görevlilerin müdahalesi ile sonlandırılmıştır. Yaşanan her iki olaydan dolayı taraflar birbirinden şikayetçi olmuştur. Konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli ve Valiliğimizce idari soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu olayla ilgili olarak çeşitli sosyal medya platformları ile bir kısım basın ve yayım organları üzerinden oluşturulmak istenen algıya itibar edilmemesi hususu önemle rica olunur" denildi.

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Olayla ilgili olarak aralarında HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, Tunceli Baro Başkanı Kenan Çetin, sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin de olduğu bir grup, Sanat Sokağı'nda bir açıklama yaparak, yaşandığı öne sürülen şiddete tepki gösterdi. Baro Başkanı Kenan Çetin, hem idari hem de adli soruşturmanın takipçisi olacaklarını belirtti. (DHA)

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