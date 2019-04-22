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Tunceli'de bıçaklı saldırıya uğrayan anne öldü, oğlu yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 00:21 | Son Güncelleme

Pertek ilçesindeki bir evde bıçaklı yaralı olarak bulunup hastaneye kaldırılan anne öldü, ağır yaralanan oğlunun tedavisi sürüyor

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Pertek ilçesindeki bir evde bıçaklı saldırıya uğrayan anne öldü, oğlu ağır yaralandı.

İlçenin Kaledibi Mahallesin'deki evde oturan Gülsüm Taş (61) ve birlikte yaşadığı oğlu Cafer Taş (30), henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı.

Vatandaşlar, evden gelen sesler üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Gelen polis ve sağlık ekiplerince yaralı olarak bulunan anne oğul, evdeki ilk müdahalenin ardından Elazığ'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Bu kişilerden annenin hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadığı, ağır yaralanan oğlunun tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Evde inceleme yapan polis, kaçan saldırganları yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

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cinayet Pertek Tunceli yaralama

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