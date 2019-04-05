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Tunceli'de Maçoğlu, mazbatasını aldı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 15:53 | Son Güncelleme

GÖREVE BAŞLADI Tunceli'de belediye başkanlığına seçilen TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu, sabah saatlerinde İlçe Seçim Kurulu'nda mazbatasını alıp, belediyeye geçti.

Tunceli'de Maçoğlu, mazbatasını aldı (2)

GÖREVE BAŞLADI
Tunceli'de belediye başkanlığına seçilen TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu, sabah saatlerinde İlçe Seçim Kurulu'nda mazbatasını alıp, belediyeye geçti. Maçoğlu, öğle saatlerinde geldiği belediyede, görevi Muhasebe Müdürü Metin Duymaz'dan devraldı.
Başkanlık makamına elinde papatyayla oturan Maçoğlu, hesapların tamamını uzmanlara inceletip, çıkacak tabloyu belediye binasının önüne asacaklarını kaydederek, "Hiç kimse kuşku duymasın. Biz yapılan doğru işi de yanlış işi de eksiği de fazlayı da halkımızın önüne koyacağız. Biz halk ile birlikte belediyeyi yöneteceğiz" diye konuştu.
Başkan Maçoğlu, ardından belediye önündeki kalabalığa seslenerek teşekkür etti, davul zurna eşliğinde bir süre onlarla birlikte halay çekti.

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Tunceli'de Maçoğlu, mazbatasını aldı (2)Tunceli'de Maçoğlu, mazbatasını aldı (2)Tunceli'de Maçoğlu, mazbatasını aldı (2)Tunceli'de Maçoğlu, mazbatasını aldı (2)

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