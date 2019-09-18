HABER

Tunceli'ye huzur gelince turist de geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 12:59 | Son Güncelleme

Vali Tuncay Sonel: - "Tunceli'ye huzur gelince gelen turist sayısı da arttı. Birkaç yıl öncesine kadar ilimize giren çıkan araç sayısı 700 binlerdeyken 31 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla yaklaşık 3 milyonu bulmuştur. Otellerimizde yer yok"

TUNCELİ (AA) - Tunceli Valisi Tuncay Sonel, güvenlik güçlerinin terörle mücadeledeki başarılı operasyonları ile huzur kenti haline gelen Tunceli'yi ziyaret eden turist sayısının arttığını, otellerde yer olmadığını söyledi.

Sonel, "İlköğretim Haftası" dolayısıyla Vali Mehmet Ali Türker İlkokulu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, daha önce terör olayları ile gündeme gelen Tunceli'nin, artık huzur şehri olduğunu vurguladı.

Bu huzurda güvenlik güçlerinin büyük katkısı olduğuna işaret eden Sonel, "Birkaç yıl öncesine kadar Tunceli denildiğine ilk akla gelen terör olaylarıydı. Kahraman güvenlik güçlerimizin teröristle mücadelede başarılı operasyonları, görev yaptığımız süre içinde başta Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımızın bizlere verdiği büyük desteklerle hakikaten Tunceli huzur şehri haline geldi." dedi.

Sonel, kentte gelen turist sayısının artığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Tunceli'ye huzur gelince gelen turist sayısı da arttı. Birkaç yıl öncesine kadar ilimize giren çıkan araç sayısı 700 binlerdeyken 31 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla yaklaşık 3 milyonu bulmuştur. Otellerimizde yer yok. Gece geç vakitlere kadar vatandaşlarımız çok rahat bir şekilde parklarda, bahçelerde, oyun alanlarında, lokantalarda çocuklarıyla hoşça vakit geçiriyor. Tunceli hakikaten eğitime önem veren bir il ve anneler, babalar, öğretmenler, emniyetimizden jandarmamıza kadar tüm kurumlarımız eğitimle ilgili, böyle olunca olunca beraberinde başarı da geliyor."

İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci de yeni öğretim yılında öğrenci, öğretmen ve velilere başarı diledi.

Tunceli'nin eğitimde çıtası yüksek bir il olduğunu belirten Ekmekci, "Eğitim insanın kendini tanıma yolculuğudur ve ilköğretim de bunun önemli adımlarından biridir. Bundandır ki ilköğretime başlayan öğrenciler en güvendikleri annelerinin, babalarının ellerini bırakarak yeni tanıdıkları öğretmenlerinin elini tutar ve bir ömür onları unutmazlar." diye konuştu.

Törende öğrenciler günün anlamına ilişkin şiirler okudu, müzik dinletisi ve halk oyunları gösterisi sunuldu.

Programa, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler de katıldı.

PARTNER Tüylerin altından bakın ne çıktı Tüylerin altından bakın ne çıktı
Anne-babası ayrılan küçük kızın eğitimine ’nakil’ engeliAnne-babası ayrılan küçük kızın eğitimine ’nakil’ engeli
Oruç Reis araştırma gemisine TCG Oruçreis Fırkateyni refakat ediyorOruç Reis araştırma gemisine TCG Oruçreis Fırkateyni refakat ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İlköğretim Haftası Tunceli Tunceli Valisi Tuncay Sonel

En Çok Okunan Haberler

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

Şampiyonlar Ligi'ne Cüneyt Çakır damgası

Şampiyonlar Ligi'ne Cüneyt Çakır damgası

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Tuzla'da yangın paniği! Sabiha Gökçen Havalimanı yakınında dumanlar yükseliyor

Tuzla'da yangın paniği!

99/4 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Hatay'da silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

İki aile birbirine girdi! 3 ölü, 3 yaralı

Son dakika! MSB duyurdu: Yeni komando birlikleri sahaya indi

Yeni komando birlikleri sahaya indi

Şans Topu sonuçları 18 Eylül: Devirli ikramiyeye ilgi büyük (MPİ canlı çekiliş)

Devirli ikramiye için çekiliş yapılıyor!

Son dakika! İstanbul merkezli eş zamanlı bahis operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.