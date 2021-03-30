Tünel inşaatında binlerce yıllık mağara ortaya çıktı!

Kent merkezinden Kilimli ilçesine ulaşımın kolaylaştırılması için Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı tarafından yapılan Mithatpaşa 1 ve Mithatpaşa 2 tünellerinin yapımı sırasında mağara keşfedildi. Bir ucu Bağlık Mahallesi'ne çıkan tünel çalışmalarının yanında bulunan ve binlerce yıllık sarkıt ile dikitlerden oluşan mağara için bölgede incelemeler başlatıldı. Öte yandan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz da mağarayı inceleyerek İl Özel İdaresi'ne talimat verdi. Mağaranın teknik ve fiziki durumunu anlatan raporun hazırlanması için çalışmalar başlatıldı.

Mağara araştırmacısı Engin Zaman mağara hakkında bilgiler aktardı. Zaman, konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

Şu anda bulunduğumuz mağara Bağlık Mahallesi'nde bulunan bir mağara. Bağlık Mağarası olarak isimlendirdiğimiz mağara. İki katlı bi sistem. Altta hemen Kapuz Mağarası olarak bildiğimiz mağara var. 1949 yılında İsviçreli bilim insanı Limberg tarafından ilk defa çalışıldı. Ben de hemen bulunduğumuz mağarayı yaklaşık 20 yıl kadar önce çalışıp haritalamıştık.