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Tünel inşaatında binlerce yıllık mağara ortaya çıktı!

30.03.2021 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta yapımı devam eden Mithatpaşa Tünelleri'nde çalışmalar esnasında sarkıt ve dikitlerin bulunduğu bir mağara keşfedildi. Yetkililerin inceleme yaptığı mağarayla ilgili çalışma başlatıldı.

Tünel inşaatında binlerce yıllık mağara ortaya çıktı!

Kent merkezinden Kilimli ilçesine ulaşımın kolaylaştırılması için Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı tarafından yapılan Mithatpaşa 1 ve Mithatpaşa 2 tünellerinin yapımı sırasında mağara keşfedildi. Bir ucu Bağlık Mahallesi'ne çıkan tünel çalışmalarının yanında bulunan ve binlerce yıllık sarkıt ile dikitlerden oluşan mağara için bölgede incelemeler başlatıldı. Öte yandan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz da mağarayı inceleyerek İl Özel İdaresi'ne talimat verdi. Mağaranın teknik ve fiziki durumunu anlatan raporun hazırlanması için çalışmalar başlatıldı.

Mağara araştırmacısı Engin Zaman mağara hakkında bilgiler aktardı. Zaman, konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

Şu anda bulunduğumuz mağara Bağlık Mahallesi'nde bulunan bir mağara. Bağlık Mağarası olarak isimlendirdiğimiz mağara. İki katlı bi sistem. Altta hemen Kapuz Mağarası olarak bildiğimiz mağara var. 1949 yılında İsviçreli bilim insanı Limberg tarafından ilk defa çalışıldı. Ben de hemen bulunduğumuz mağarayı yaklaşık 20 yıl kadar önce çalışıp haritalamıştık.

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'BÖLGENİN EN GÜZEL MAĞARASI'

Tünel çalışması esnasında dinamit atılması neticesinde mağarada yeni bir çökme meydana geliyor. Çökmeyle birlikte fosil giriş ortaya çıktı. Eski orijinal haline göre ikinci muhteşem salondayız. Hemen bulunduğumuz yeden 70 metre kadar geride buradaki oluşumlar gibi güzel muhteşem salonumuz daha vardı. O zamanki toplam uzunluğu 490 metreydi. Yol yapım çalışması nedeniyle 100 metre kadarı gitti. Hemen bulunduğumuz noktadan yaklaşık 50 metre kadar ilerlediğimiz zaman altta Kapuz Mağarasıyla birleşen sistemi görüyoruz. Baktığımız zaman kalsiyum karbonat oluşumu var. Bölgemizin en güzel mağaralarından oluşumsal anlamıyla en güzel mağarası diyebileceğimiz mağaradır. Şunu özetle belirtmek gerekir. Avrupa'da bir günde üç mağara gezebileceğimiz tek il Zonguldak. Mağara sistemleri birbirine çok yakındır. Şehirle iç içedir. Bu anlamda çok özel bir konuma sahiptir Zonguldak. Ama maalesef mağaralarımızı yeterince koruyamadığımız için yol yapım esnasında ortaya çıkabiliyor. Mağaramızın turizme açılabilmesi için öncelikle mağaranın tamamıyla incelenmesi gerekiyor. Giriş kısmında çökme yaşandığı için tavana riskli durum söz konusu. Bu riskler nasıl giderilecek. Bunun konuşulması gerekiyor. Turizme açılabilecek kısmı ise girişten 30 metre kadar. Oluşumlar sağlı sollu artık büyüdüğü için ilerisindeki bölgelerde insanların gezmesi mağaraya ciddi zarar verebilir.

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DHA

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