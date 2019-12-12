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Tunus'ta eski Nida Tunus Genel Sekreterine "kara para aklama"dan 11 yıl hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 22:13 | Son Güncelleme

Tunus'ta eski Nida Tunus Genel Sekreterine "kara para aklama"dan 11 yıl hapis

TUNUS (AA) - Tunus'ta mahkeme eski Nida Tunus Genel Sekreteri, siyasetçi ve iş adamı Selim er-Riyahi hakkında 11 yıl hapis kararı verdi.

Mahkeme kaynaklarından alınan bilgiye göre, Riyahi, gıyabi olarak yargılandığı "kara para aklama" davasında, Tunus yargısında yolsuzluk dosyalarına bakan Mali Ceza Dairesi tarafından suçlu bulundu.

Halen Fransa'da bulunan Riyahi hakkında mahkeme, "acilen uygulanması" hükmüyle 11 yıl hapis kararı verdi.

Ailesi ile uzun yıllar Libya'da yaşayan Riyahi, burada enerji, havacılık ve petrol üretimi alanlarındaki faaliyetleriyle tanınıyordu. Devrim sonrasında Tunus'a dönerek siyasete atılan Riyahi, 2011 yılında liberal ekonomiyi savunan Özgür Yurtsever Birlik'i (ÖYB) kurdu.

Riyahi, Ekim 2018'de partisi ÖYB'yi Başbakan Yusuf Şahid'e karşı hareket eden Nida Tunus ile birleştirmeye karar vermiş, kendisi de Nida Tunus'un Genel Sekreteri konumuna gelmişti.

Şubat 2019'da Nida Tunus Partisi Genel Sekreterliği ve parti üyeliğinden istifa ettiğini açıklayan Riyahi, geçen ağustos ayında Yeni Vatan Hareketi Partisini kurarak tekrar siyasete dönmüş ve katıldığı Meclis seçimlerinde bir başarı elde edememişti.

Riyahi, 2019'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de aday olacağını açıklamış ancak daha sonra adaylıktan çekilmişti.

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hapis mahkeme Selim er-Riyahi Tunus

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