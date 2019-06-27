HABER

Tunus’taki intihar saldırılarında 1 ölü, 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2019 16:24 | Son Güncelleme

Tunus’ta gerçekleştirilen çifte intihar saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.Başkent Tunus’un merkezinde gerçekleştirilen çifte intihar saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı.

Tunus’ta gerçekleştirilen çifte intihar saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Başkent Tunus’un merkezinde gerçekleştirilen çifte intihar saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı. Fransız Konsolosluğuna yakın yoğun bir ticari bölgede bir saldırgan yerel saatle 11.00 sıralarında polis aracını hedef alarak kendini havaya uçurdu. Bölgede bulunan bir devriye memuru yaralanarak hayatını kaybetti, diğer bir devriye memuru ve 3 sivil ise yaralandı. Olaydan çok kısa bir süre sonra Terörle Mücadele Tugayı girişinde başka bir saldırganın kendini havaya uçurmasıyla 4 subay yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Tunus’ta daha önceki dönemlerde de intihar saldırıları gerçekleştirilmiş, Ekim ayında bir kadın saldırgan kendini havaya uçurmuş, olayda saldırgandan başka ölen veya yaralanan olmamıştı.

Tunus’taki intihar saldırılarında 1 ölü, 8 yaralı

Tunus’taki intihar saldırılarında 1 ölü, 8 yaralı

Tunus’taki intihar saldırılarında 1 ölü, 8 yaralı

Tunus’taki intihar saldırılarında 1 ölü, 8 yaralı

Tunus’taki intihar saldırılarında 1 ölü, 8 yaralı

Tunus’taki intihar saldırılarında 1 ölü, 8 yaralı

Tunus’taki intihar saldırılarında 1 ölü, 8 yaralı

Tunus’taki intihar saldırılarında 1 ölü, 8 yaralı

Tunus’taki intihar saldırılarında 1 ölü, 8 yaralı

Tunus’taki intihar saldırılarında 1 ölü, 8 yaralı

Tunus’taki intihar saldırılarında 1 ölü, 8 yaralı

Tunus’taki intihar saldırılarında 1 ölü, 8 yaralı

Tunus’taki intihar saldırılarında 1 ölü, 8 yaralı

Tunus’taki intihar saldırılarında 1 ölü, 8 yaralı

Tunus’taki intihar saldırılarında 1 ölü, 8 yaralı

Tunus’taki intihar saldırılarında 1 ölü, 8 yaralı

Tunus’taki intihar saldırılarında 1 ölü, 8 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kimse beklemiyordu! Böyle duyurdular

Kimse beklemiyordu! Böyle duyurdular

Maaşını taşıyana 1000 TL promosyon!

Maaşını taşıyana 1000 TL promosyon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

16 yaşındaki genç kızın intiharının arkasından istismar çıktı

16 yaşındaki genç kızın intiharının arkasından istismar çıktı

Ülke şokta! Bir saldırı haberi daha

Ülke şokta! Bir saldırı haberi daha

Rejim güçleri İdlib'de TSK gözlem noktasının yakınını hedef aldı

Rejim güçleri İdlib'de TSK gözlem noktasının yakınını hedef aldı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca...

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İlginç isyan: 4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

Sultanbeyli'de 30 genç bıçaklarla birbirine saldırdı!

Ortalık savaş alanına döndü!

İstanbul'da kendisini dolandıran şahsı dedektif gibi iz sürerek yakaladı

İstanbul'da filmleri aratmayacak olay! Dedektif gibi iz sürdü

'Kedi' yüzünden arkadaşının boğazını kesmişti! "Alkollüydüm" dedi

Arkadaşının boğazını kesmişti! "Alkollüydüm" dedi

İzmir'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

İzmir'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Kuşadası’nda 37 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası’nda 37 kaçak göçmen yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.