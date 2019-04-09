Tüp bebek ile doğal bebek arasında sağlık açısından ne gibi farklılıklar var?

Dünyada bugüne dek 8 milyondan fazla çocuk tüp bebek yöntemi ile dünyaya geldi. Günümüzde çeşitli sağlık problemleri, anne baba adaylarının yaşam tarzı, anne olma yaşında gecikmeler ve açıklanamayan sebeplerle infertiliteye yani kısırlığa daha da fazla rastlanabiliyor. İnfertilitenin farklı tedavi yöntemleri mevcut olmakla beraber, tüp bebek tedavisi, bebek sahibi olmak isteyen çiftler için en etkili çözüm olma özelliğini koruyor. Dünya’da 2100 yılında 400 milyondan fazla çocuğun bu yöntem ile doğması bekleniyor. Bu sebeple Prof. Dr. Recai Pabuçcu tüp bebek yöntemi ve doğal yollarla dünyaya gelen bebekler arasındaki sağlık sorunlarının daha da fazla tartışılacağının altını çiziyor.

ŞU ANDA 8 MİLYONDAN FAZLA ÇOCUK VAR, EN BÜYÜĞÜ 41 YAŞINDA

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu tüp bebekler, doğal bebeklerden daha mı riskli sorusunu şöyle yanıtlıyor:

“Tüp bebek ile doğal bebek arasındaki fark, gebelik sağlanana kadarki süreçte elde edilen yumurtaya yapılan işlemler ve oluşan embriyonun geliştirilmesidir. Doğal yollarla gebe kalınamadığı zaman, anne ve baba adaylarının üreme ve sperm hücreleri laboratuvar ortamında döllendirilir ve döllenen yumurta anne adayının rahmine yerleştirilir. Bu işleme IVF yani tüp bebek adı veriliyor. Tüp bebek yöntemi ile gebelik sağlandıktan sonraki aşamalar, doğal yollarla sağlanan gebelikle tamamen aynıdır. Laboratuvar ortamında uygulanan birtakım işlemlerin uzun vadede ne gibi sonuçlar doğuracağı tartışma konusu olsa da, bugüne kadar yapılmış geniş çalışmalarda tüp bebek çocuklarının gerek genel sağlık gerekse akıl-zihin gelişimleri için bir farklılık göstermediğini biliyoruz.’’