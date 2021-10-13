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Tüp bebek tedavisi ne zaman gereklidir?

13.10.2021 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüp bebek tedavisi son zamanlarda en sık başvurulan yöntemler arasında yer alıyor. Doğal yolların yetersiz kaldığı noktada devreye giren tüp bebek tedavisi, çocuk sahibi olmak isteyen ailelerin hayallerine kavuşmalarını sağlıyor. Peki tüp bebek tedavisine hangi noktada başlanması gerekiyor? Kadın Hastalıkları, Doğum, Tüp Bebek Uzmanı Dr. Telce Ayşen Küçükceran merak edenler için anlattı.

Tüp bebek tedavisi ne zaman gereklidir?

Doğal yollardan gebe kalamayan çiftlerde uygulanan tıbbi yöntem ve tedaviler kısaca yardımla üreme teknikleri olarak adlandırılır. Tüp bebek yöntemi de bunlardan biridir. Peki tüp bebek tedavisi ne zaman gereklidir?

TÜP BEBEK TEDAVİSİNE HANGİ AŞAMADA BAŞLANIYOR?

Yumurta geliştirilmesi, yumurtalamanın uyarılması ve aşılama ilk basamak tedaviler olarak adlandırılırken, tüp bebek yöntemi bu tedaviler denendikten sonraki aşama gibi görülebilir. Ancak bu doğru bir bilgi değildir. Çocuk isteyen bir çifte yaptığımız incelemeler kısırlığa (infertilite) yol açan nedeni belirlememize yardımcı olur.

Bu nedene yönelik olarak bir veya birden fazla yardımcı üreme tekniğini hastamıza sunarız ve bu tekniklerin başarı oranları konusunda bilimsel verilere dayanarak bilgilendiririz.

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