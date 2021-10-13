Doğal yollardan gebe kalamayan çiftlerde uygulanan tıbbi yöntem ve tedaviler kısaca yardımla üreme teknikleri olarak adlandırılır. Tüp bebek yöntemi de bunlardan biridir. Peki tüp bebek tedavisi ne zaman gereklidir?

TÜP BEBEK TEDAVİSİNE HANGİ AŞAMADA BAŞLANIYOR?

Yumurta geliştirilmesi, yumurtalamanın uyarılması ve aşılama ilk basamak tedaviler olarak adlandırılırken, tüp bebek yöntemi bu tedaviler denendikten sonraki aşama gibi görülebilir. Ancak bu doğru bir bilgi değildir. Çocuk isteyen bir çifte yaptığımız incelemeler kısırlığa (infertilite) yol açan nedeni belirlememize yardımcı olur.

Bu nedene yönelik olarak bir veya birden fazla yardımcı üreme tekniğini hastamıza sunarız ve bu tekniklerin başarı oranları konusunda bilimsel verilere dayanarak bilgilendiririz.

