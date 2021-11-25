Tüp bebek tedavisinde başarı oranını artırmanın yolları

Tüp bebek, anne adayından alınan yumurta ile baba adayından alınan spermin laboratuvar ortamında döllenmesi işlemidir. Döllenme sonrası oluşan embriyolardan en kaliteli olanı seçilerek anne rahmine transfer edilir. 10-12 günün sonunda yapılan gebelik testi ile tedavinin başarısı belirlenir. Ortalama 1 ay süren bu süreç çiftleri maddi-manevi zorlayan bir dönem olabilmektedir.

TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE BAŞARI ORANINI ARTIRMAK ELİNİZDE OLABİLİR

Elde edilen embriyoların kalitesi tedavi başarısının ana belirleyicilerinden biri olduğundan tedavi başlamadan başarıyı tahmin etmek neredeyse imkansızdır. Uzmanlar genelde kliniklerinin anne adayının yaşına göre başarı oranını paylaşırlar ve bu oran genellikle yüzde 35 ile yüzde 60 arasındadır.

Tedavi başarısını etkileyebilecek diğer faktörler şunlardır:

ANNE ADAYININ YAŞININ FARKINDA OLUN

Tüp bebek başarısı için en önemli faktörlerden biri anne adayının yaşıdır çünkü 35 yaşından sonra yumurtaların hem sayı hem de kalitesi düşmekte ve bu kalite embriyo kalitesinin de belirleyicisi olmaktadır.

RAHİM DUVARINDAKİ PATOLOJİLERİ TEDAVİ ETTİRİN

Embriyonun rahime tutunacağı yerde oluşmuş yapışıklık, polip veya miyom gibi patolojiler embriyo kaliteli bile olsa gebeliğin oluşmasını engelleyebilir.

SPERM KALİTESİNİ ARTIRIN

Kaliteli bir embriyo gelişiminde sperm kalitesi de önemlidir ancak sperm kalitesinin doğrudan bir belirteci yoktur. Zararlı alışkanlıkların bırakılması, ideal kiloda olunması ve sağlık bir yaşam tarzı sperm kalitesine olumlu katkı sağlayabilir.

İDEAL KİLODA OLUN

Tüp bebek tedavisinin başarılı bir şekilde sonuçlanması için aday çiftin vücut kütle indeksinin normal sınırlarda olması gerekir.

STRESİ AZALTIN

Tüp bebek tedavisi maddi ve manevi olarak çiftleri zorlayan bir süreçtir. Bu nedenle tedavi sırasında yaşanan stres düzeyi en aza indirilmelidir. Gerektiğinde profesyonel destek gerekebilir. Sabır göstermeli ve ısrarcı olmalısınız. Birçok çiftin ilk denemesi sağlıklı, canlı bir bebek ile sonlanmamaktadır. İlk denemeniz olumsuz sonuçlandığından devam etme konusunda kararlılık göstermelisiniz.

ZARARLI ALIŞKANLIKLARI BIRAKIN

Sigara ve içki gibi zararlı alışkanlıklar yumurta ve sperm kalitesini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle tedaviye başlamadan önce bu alışkanlıklardan vazgeçilmelidir.

İYİ BİR TÜP BEBEK UZMANI VE KLİNİĞİ TERCİH EDİN

İyi bir tüp bebek uzmanı ve başarı oranı yüksek, deneyimli bir klinik gebelik olasılığınızı artıracaktır. Tüp bebek uzmanınızın hem bilimsel kanıtlara dayalı çalışması hem de bu uzun yolculukta size destek olacak bir karaktere sahip olması son derece önemlidir. Doğru uzman için arkadaş çevreniz ve ailenizden referans alabilirsiniz. Kliniklerin başarı oranlarını ise yayınlaşmış verilerden araştırabilirsiniz.

