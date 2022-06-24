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Tüp bebek uygulaması öncesince hangi problemler tedavi edilmeli?

24.06.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halk tabiriyle “tüp bebek” olarak adlandırılan in vitro fertilizasyon (IVF) ile kadından toplanan yumurta ve erkekten toplanan sperm, laboratuvar ortamında cam bir kapta (petri kap) bir araya getirilir. Yumurta ile sperm bir araya konduktan yaklaşık 40 saat sonra, yumurtanın döllenip döllenmediği ve hücre bölünmesinin başlayıp başlamadığı kontrol edilir. Daha sonra döllenmiş yumurtalar (embriyolar) kadının rahmine yerleştirilir.

Tüp bebek uygulaması öncesince hangi problemler tedavi edilmeli?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Prof. Dr. Ercan Baştu, tüp bebek uygulamasından önce tedavi edilmesi gereken problemlerin neler olduğunu sizler için anlattı.

TÜP BEBEK TEDAVİSİNE NE ZAMAN BAŞVURULMALI?

Genelde kısırlık (infertilite) bir yıl boyunca, korunmasız cinsel ilişki sonrası hamile kalamama durumu olarak tanımlanır. Eğer bir yıl veya daha uzun süredir hamile kalmaya çalışıyor ve kalamıyorsanız, uzman bir doktor tarafından kısırlık muayenesi sizin için uygun olabilir. Ancak 35 yaş ve üzerindeyseniz, kısırlık muayenesine 6 ay korunmasız cinsel ilişkiden sonra tedaviyi geciktirmemek için başvurabilirsiniz. Ayrıca düzensiz adet kanaması (yumurtalarda soruna işaret olabilir) veya eşinizin/partneriniz bilinen bir doğurganlık sorunu varsa, gene muayene için 1 yıl beklememeniz doğru olur.

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Tüp bebek (IVF), sperm ve yumurtanın insan vücudunun dışında döllendiği bir tür yardımcı üreme teknolojisidir (ART). Laboratuvarda yapılan döllenme işleminden birkaç gün sonra, döllenmiş yumurta (embriyo olarak adlandırılır) rahim içine yerleştirilir. Hamilelik, bu embriyo rahim duvarına yerleştiğinde ortaya çıkar.

TÜP BEBEK UYGULAMASINDAN ÖNCE TEDAVİ EDİLEN KISIRLIK PROBLEMLERİ NELERDİR?

  • Tıkanmış veya hasar görmüş fallop tüpleri
  • Endometriozis
  • Düşük sperm sayısı veya diğer sperm bozuklukları
  • Polikistik over sendromu (PCOS) veya diğer yumurtalık koşulları
  • Rahim fibroidleri
  • Rahim ile ilgili sorunlar
  • Genetik bir hastalık veya bozukluk geçirme riski
  • Açıklanamayan kısırlık

LAPAROSKOPİ UYGULAMALARI NELERDİR?

Tanısal laparoskopiyle birçok jinekolojik problemin tanısı kesin bir şekilde konulabilir. Bunlar arasında endometriozis, rahim miyomları, kalıtımsal rahim bozuklukları, kistler, yapışıklıklar ve dış gebelik sayılabilir. Eğer alt karın, leğen kemiği (pelvik) bölgede ağrı, enfeksiyon, diğer hastalık belirtileri varsa, uzman doktorunuz tanısal laparoskopi ile kesin teşhisi koymayı tavsiye edebilir. Tanısal laparoskopi bazen kadının kısırlık nedenini anlama amaçlı da uygulanabilir.

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Tanısal laparoskopi genelde adet döngüsü bittikten sonra genel anestezi altında yapılır. Hasta anesteziyi aldıktan sonra, karın içine bir iğne ile karbon dioksit gazıyla doldurulur. Gaz sayesinde karın duvarı iç organlardan uzaklaşır ve bu sayede laparoskop rahatlıkla ve güvenle, organlara zarar vermeden, karın boşluğuna girer. Herhangi bir anomaliye rastlanırsa tanısal laparoskopi, cerrahi laparoskopiye çevrilir.

CERRAHİ LAPAROSKOPİ SAYESİNDE BİRÇOK JİNEKOLOJİK PROBLEM GÜVENLE TEDAVİ EDİLEBİLİR

Cerrahi laparoskopi esnasında karın bölgesinde açılmış küçük kesilerden ek aletler kullanılabilir. Bu sayede yapılan ameliyat sayesinde tedavi edilebilecek jinekolojik problemler arasında yumurtalıklardaki ve/veya fallop tüplerindeki yapışıklıkların açılması, tıkalı fallop tüplerin açılması, yumurtalık kistlerin çıkarılması ve dış hamileliğin (ektopik gebelik) tedavisi sayılabilir. Rahimdeki, yumurtalıklardaki ve diğer bölgelerdeki endometriozis tedavisi cerrahi laparoskopi sayesinde bu hastalıklı dokuların çıkarılmasıyla yapılabilir. Histerektomi ameliyatının bir parçası olarak hastalıklı yumurtalıklar da cerrahi laparoskopi ile çıkarılabilir.

TÜP BEBEK TEDAVİSİNE NASIL HAZIRLANILIR?

Tüp bebek tedavisine başlamadan önce kapsamlı bir tıbbi muayeneye ve doğurganlık testlerine ihtiyacınız olur. Anne ve baba adayları ayrı ayrı muayene ve testlerden geçer. Uygulanan işlemlerden bazıları şunlardır:

  • IVF konsültasyonu
  • Yumurtalık rezerv testi, kan ve idrar testleri
  • Sperm analizi
  • Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar ve diğer bulaşıcı hastalıklar için tarama
  • Doğurganlık ilaçlarının nasıl uygulanacağına dair talimatlar
  • Genetik taşıyıcı taraması (tıbbi öykünün gerektirdiği durumlarda)
  • Rahmin değerlendirmesi (histeroskopi veya salinle infüze edilmiş sonografi (SIS))

Tedavi ve hazırlıklar tamamlandıktan sonra tüp bebek uygulamasına sağlıklı bir şekilde başlanabilir.


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