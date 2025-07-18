Tüp bebekte çığır açan yenilikçi yöntem: 3 insan DNA'sı ilk kez kullanıldı, 8 bebek dünyaya geldi! Genetik hastalıkları önleyebilir mi?

İngiliz bilim insanları, üç insanın DNA’sının kullanıldığı tüp bebek yöntemiyle sekiz bebeğin sağlıklı bir şekilde doğduğunu duyurdu. Newcastle Üniversitesi’nde yürütülen çalışmada, annelerinde ölümcül genetik hastalık taşıma riski bulunan bebeklerin bu hastalıklardan korunması amacıyla bu yenilikçi yöntem uygulandı.

GENETİK HASTALIKLARA KARŞI ÇIĞIR AÇAN YÖNTEM

Yöntem, anneden çocuklara geçen ve ölümcül olabilen mitokondriyal hastalıkların önüne geçmek için geliştirildi. Yedi anneden, biri ikiz olan dört kız ve dört erkek bebek dünyaya geldi. Yapılan incelemelerde, bebeklerde bu ölümcül hastalığa dair herhangi bir belirtiye rastlanmadı.

BEBEKLERİN YAŞ DAĞILIMI

Doğan bebeklerden üçü 6 aydan küçük, ikisi 6-12 aylık, biri 12-18 aylık, biri 18-24 aylık ve biri ise 2 yaşından büyük. Araştırma ekibinden Profesör Doug Turnbull, sağlıklı doğumların hem araştırmacılar hem de aileler için büyük bir güven kaynağı olduğunu belirtirken, Profesör Mary Herbert, sekiz sağlıklı bebeğin doğumunu “bir ödül” olarak nitelendirdi.

MİTOKONDRİYAL MUTASYONLARIN ÖNEMİ

Bilim insanları, insan vücudundaki 20.000 genin çoğunun hücre çekirdeğinde bulunduğunu, ancak çekirdeği çevreleyen sıvıda yer alan mitokondrilerin kendi 37 gen setini taşıdığını vurguladı. Mitokondrilerdeki mutasyonların, biyolojik anneden çocuklara doğrudan geçtiği ve bu mutasyonların yıkıcı etkilere yol açabileceği belirtildi. Bu yöntemle, mitokondriyal hastalıkların çocuklara geçişi engellenebilir.