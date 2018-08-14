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Tüplerdeki tıkanıklık ameliyat ile açılabilir mi?

Op. Dr. Seval Taşdemir Op. Dr. Seval Taşdemir
GEBELİK HABERLERİ  | 13.08.2018 14:40 | Son Güncelleme

Kadınlarda kısırlığa yol açan problemlerden birinin de tüplerde hasar ya da tıkanıklık olduğunu belirten Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, önemli açıklamalarda bulundu.

Tüplerdeki tıkanıklık ameliyat ile açılabilir mi?

Gebeliğin doğal yollarla oluşması için fallopian tüplerinde herhangi bir hasarın olmaması ve mutlaka açık olması gerekmektedir. Çünkü doğal gebelik için sperm hücresi ile yumurta hücresinin tüpler içerisinde karşılaşması ve döllenmesi gerçekleşmektedir. Yumurta hücresi bu tüplerin ucunda bulunan fimbria isimli tüyümsü hücreler tarafından yakalanmaktadır. Bu nedenle tüplerin herhangi bir nedenden dolayı kapalı olması doğal gebelik şansını ortadan kaldırmaktadır. Rahatsızlığın tedavi yöntemi ise tüplerdeki tıkanıklığın olduğu bölgeye göre değişiklik göstermektedir. Bazı durumlarda tüpler rahme bağlandığı yerden tıkanabildiği gibi bazı durumlarda ise fimbrial bölgeden tıkanabilmektedir.

Tıkanmanın Sebepleri

Genital bölgede meydana gelen enfeksiyonların iyi bir şekilde tedavi edilmediği durumlarda ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca karın bölgesine yaşanan kanamalı ya da iltihaplı hastalıklarda tüplerin tıkanmasına neden olmaktadır. Özellikle apandisit patlaması, kist operasyonu ya da kolanjit atağı geçirmiş olan kişilerin tüplerinde tıkanma riski oldukça yüksektir. Doğum kontrol yöntemi olarak tüplerin bağlanmasını tercih eden kişilerde tıkanıklar meydana gelebilmektedir. Tüberküloz gibi granülomatöz hastalıklar geçiren kişilerde de tıkanık oluşması riski oldukça yüksektir. Daha önce bu tarz rahatsızlıkları geçirmiş olan kişilerin dikkat etmeleri ve doktora danışmaları gerekmektedir. Tüplerin tıkanmasının nedeni de tedavi yöntemlerinde değişikliklerine neden olmaktadır.

Cerrahi Müdahale

Küçük yaşta tüberküloza yakalanan hastaların tüplerinde geri döndürülemez hasarlar oluşabilmektedir. Bu nedenle tüpleri tıkanmış olan hastalara vakit kaybetmeden tüp bebek tedavisi önerilmektedir. Adezyon kaynaklı yapışıklık ya da fonksiyon bozukluklarında laparoskopi yöntemleri ile tüplerdeki tıkanıklar giderilmektedir. Tüpün rahme yakın bölümünde meydana gelen tıkanıklarda mikrocerrahi müdahaleler gerçekleştirilebilmektedir. Bu müdahaleler ile %60 - %70 arasında başarı elde edilebilmektedir. Mikrocerrahi müdahalelerde ince kanüller ile tüp içerisine girilir ve burada meydana gelen tıkanıklık açılmaya çalışır. Hidrosalpinks adı verilen sıvı birikim kaynaklı tıkanıklar ise embriyonun gelişimi üzerinde olumsuz etkilere sahiptir. Bu nedenle hidrosalpinks durumlarında laparoskopi ya da açık cerrahi yöntemler ile tüplerin tamamen alınması gerekebilmektedir. Tıkanıklık oluşan tüplerin tekrar sağlıklı hale getirilmesi zor olduğu için bebek sahibi olmak isteyen çiftlere genellikle tüp bebek gibi yardımcı üreme yöntemlerine başvurmaları önerilmektedir.

Op. Dr. Seval Taşdemir
** Kadın Hastalıkları, Doğum
ve Tüp Bebek Uzmanı
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Anahtar Kelimeler:
kısırlık hamilelik

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