Tüplerdeki tıkanıklık ameliyat ile açılabilir mi?

Gebeliğin doğal yollarla oluşması için fallopian tüplerinde herhangi bir hasarın olmaması ve mutlaka açık olması gerekmektedir. Çünkü doğal gebelik için sperm hücresi ile yumurta hücresinin tüpler içerisinde karşılaşması ve döllenmesi gerçekleşmektedir. Yumurta hücresi bu tüplerin ucunda bulunan fimbria isimli tüyümsü hücreler tarafından yakalanmaktadır. Bu nedenle tüplerin herhangi bir nedenden dolayı kapalı olması doğal gebelik şansını ortadan kaldırmaktadır. Rahatsızlığın tedavi yöntemi ise tüplerdeki tıkanıklığın olduğu bölgeye göre değişiklik göstermektedir. Bazı durumlarda tüpler rahme bağlandığı yerden tıkanabildiği gibi bazı durumlarda ise fimbrial bölgeden tıkanabilmektedir.

Tıkanmanın Sebepleri

Genital bölgede meydana gelen enfeksiyonların iyi bir şekilde tedavi edilmediği durumlarda ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca karın bölgesine yaşanan kanamalı ya da iltihaplı hastalıklarda tüplerin tıkanmasına neden olmaktadır. Özellikle apandisit patlaması, kist operasyonu ya da kolanjit atağı geçirmiş olan kişilerin tüplerinde tıkanma riski oldukça yüksektir. Doğum kontrol yöntemi olarak tüplerin bağlanmasını tercih eden kişilerde tıkanıklar meydana gelebilmektedir. Tüberküloz gibi granülomatöz hastalıklar geçiren kişilerde de tıkanık oluşması riski oldukça yüksektir. Daha önce bu tarz rahatsızlıkları geçirmiş olan kişilerin dikkat etmeleri ve doktora danışmaları gerekmektedir. Tüplerin tıkanmasının nedeni de tedavi yöntemlerinde değişikliklerine neden olmaktadır.