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Turhan Emin Bey Ödül Töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 17:19 | Son Güncelleme

Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, Bosna Hersek'te "Turhan Emin Bey Ödülü"ne layık görüldü - Ertem: - "Bana göre en büyük ödül Foça Camisi'nin bitmiş halini görmektir, bana göre en büyük ödül dün açılışını yaptığımız yurt inşaatının bitmiş halini görmektir, yani bana göre en büyük ödül bir işe başlamak ve başladığınız işi bitirmektir" - Bosna Hersek İslam Birliği Reis-ul Uleması Hüseyin Kavazovic: - "Türkiye bizlere, Fatih Sultan Mehmet ve askerlerinin buraya gelişiyle başlayan manevi kökenlerimizi hatırlatıyor"

USTIKOLİNA (AA) - Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, Bosna Hersek'te "Turhan Emin Bey Ödülü"ne layık görüldü.

Ertem, Bosna Hersek'in ilk camisi olan Turhan Emin Bey Camisi'nde Gorajde Müftülüğünce düzenlenen Turhan Emin Bey Ödül Töreni'ne ve iş birliği protokollerinin imzalanması programına katıldı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ve mevlit okunmasıyla başlayan programda, Bosna Hersek İslam Birliği Reis-ul Uleması Hüseyin Kavazoviç, Vakıflar Genel Müdürü Ertem'e "Turhan Emin Bey Ödülü"nü takdim etti.

Ertem, burada yaptığı konuşmada, ödül verilmesine sıcak bakan bir insan olmadığını belirterek, "Bana göre eğer bir kişi bir göreve gelmişse, görevini yerine getiriyorsa, o görevini yerine getirmenin karşılığı ödül olmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Geç kalmış bir görevimizi yerine getiriyoruz"

Aslında geç kalmış bir görevi yerine getirdiklerini ifade eden Ertem, şöyle konuştu:

"100 yıl bizi ayırdılar ve biz ancak 100 yıl sonra bu geç kalmış görevimizi yerine getiriyoruz. Bana göre en büyük ödül Foça Camisi'nin temelini bundan 5 sene önce atmıştık, şimdi bitme aşamasına geldi, Foça Camisi'nin bitmiş halini görmektir, bana göre en büyük ödül dün açılışını yaptığımız yurt inşaatının bitmiş halini görmektir, yani bana göre en büyük ödül bir işe başlamak ve başladığınız işi bitirmektir. Rabbim bize bu topraklarda, bu coğrafyada bu görevleri yerine getirme imkanı verdi. Buna şükrediyorum."

Ertem, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'i vefatından birkaç gün önce ziyaret ettiğini anımsatarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, kendisini hasta yatağında ziyaret ettiğinde Aliya İzetbegoviç'in ona 'Bosna'ma sahip çık. Bosna'mı mutlaka gözetim altında tut.' vasiyetini ettiği bizim tarafımızdan biliniyor. Biz burada görev yapan büyükelçisinden ataşesine Türkiye'den buraya gelen bütün görevliler bu anlayışla hareket ediyoruz. Bu emanete, Aliya'nın bu vasiyetini yerine getirmek noktasında gayret ediyoruz." dedi.

Aliya İzetbegoviç'e Allah'tan rahmet dileyen Ertem, kendisine takdim edilen ödül için teşekkürlerini iletti. Ertem, "Bu ödülü burada gayret gösteren, çalışan, emek sarf eden kurum personelim ve bu çalışmaları yürüten müteahhit ekipler adına alıyorum." ifadelerini kullandı.

Vakıflar Genel Müdürü Ertem, imzalanacak protokolün de savaşta yerle bir olmuş iki caminin yeniden inşası ve ihya çalışmalarını kapsadığını dile getirdi.

- "Türkiye bizlere manevi kökenlerimizi hatırlatıyor"

Bosna Hersek İslam Birliği Reis-ul Uleması Kavazoviç de Turhan Emin Bey'in 570 yıl önce Bosna Hersek'teki ümmet-i Muhammed'in temellerini attığını vurgulayarak, Turhan Emin Bey Camisi'nin de ülkedeki tüm camilerin temeli olduğunu kaydetti.

Böyle anlamlı bir günde dost ülke Türkiye'den gelen konuklarla bir arada olmaktan memnuniyet duyduklarını söyleyen Kavazoviç, "Türkiye bizlere, Fatih Sultan Mehmet ve askerlerinin buraya gelişiyle başlayan manevi kökenlerimizi hatırlatıyor." şeklinde konuştu.

Kavazoviç, Fatih Sultan Mehmet'in gelişiyle kelime-i şehadetin de Bosna Hersek'e geldiğini anımsattı.

Ödül töreninin ardından, Ertem ile Bosna Hersek İslam Birliği Vakıflar Müdürü Senaid Zaimovic tarafından Bosna'daki savaşta (1992-1995) yıkılan Rogatica'daki Arnaudiya Camisi ile Nevesinje'deki Dugalice Camisi'nin restorasyonu ve Kiseljak'ta çok amaçlı bir vakıf binası inşa edilmesine ilişkin protokol imzalandı.

Törene, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç da katıldı.

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