USTIKOLİNA (AA) - Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, Bosna Hersek'te "Turhan Emin Bey Ödülü"ne layık görüldü.

Ertem, Bosna Hersek'in ilk camisi olan Turhan Emin Bey Camisi'nde Gorajde Müftülüğünce düzenlenen Turhan Emin Bey Ödül Töreni'ne ve iş birliği protokollerinin imzalanması programına katıldı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ve mevlit okunmasıyla başlayan programda, Bosna Hersek İslam Birliği Reis-ul Uleması Hüseyin Kavazoviç, Vakıflar Genel Müdürü Ertem'e "Turhan Emin Bey Ödülü"nü takdim etti.

Ertem, burada yaptığı konuşmada, ödül verilmesine sıcak bakan bir insan olmadığını belirterek, "Bana göre eğer bir kişi bir göreve gelmişse, görevini yerine getiriyorsa, o görevini yerine getirmenin karşılığı ödül olmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Geç kalmış bir görevimizi yerine getiriyoruz"

Aslında geç kalmış bir görevi yerine getirdiklerini ifade eden Ertem, şöyle konuştu:

"100 yıl bizi ayırdılar ve biz ancak 100 yıl sonra bu geç kalmış görevimizi yerine getiriyoruz. Bana göre en büyük ödül Foça Camisi'nin temelini bundan 5 sene önce atmıştık, şimdi bitme aşamasına geldi, Foça Camisi'nin bitmiş halini görmektir, bana göre en büyük ödül dün açılışını yaptığımız yurt inşaatının bitmiş halini görmektir, yani bana göre en büyük ödül bir işe başlamak ve başladığınız işi bitirmektir. Rabbim bize bu topraklarda, bu coğrafyada bu görevleri yerine getirme imkanı verdi. Buna şükrediyorum."