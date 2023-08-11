Turizm cenneti Hawaii dehşeti yaşıyor! Tarihin en büyük felaketi: "Yüzde 80'i yok oldu"

ABD Başkanı Joe Biden, turizm cenneti olarak bilinen Hawaii'yi "afet bölgesi" ilan ederken, Vali Josh Green, yangınlarda can kaybının 53’e yükseldiğini açıkladı. Green, adanın batı kıyısındaki tatil kenti Lahaina’nın yüzde 80’ini küle çeviren yangınların eyalet tarihinin “en büyük doğal afeti” olduğunu vurguladı.

Yaklaşık bin 700 yapının kullanılamaz hale geldiğini ifade eden Green, evlerini terk etmek zorunda kalanların otellerde ve kiralık mülklerde barınması için bir plan üzerinde çalıştıklarını aktardı. Green, "Lahaina’yı yeniden inşa etmek uzun yıllar alacak" diye konuştu.

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Maui Adası’nda Salı günü başlayan orman yangınları, Dora Kasırgası’nın etkisiyle giderek yayılırken, 14 binden fazla turist tahliye edildi, 11 bin kişi ise elektriksiz kaldı. Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın Hawaii’yi afet bölgesi ilan ettiği duyuruldu. Böylece adaya federal düzeyde yardımın önü açıldı.

Adanın 3 farklı noktasında alevlerle mücadele sürüyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EN BÜYÜK ETKEN

Salı günü Hawaii kıyılarından geçen Dora Kasırgası'nın güçlü rüzgarları alevleri daha da körükledi.

Perşembe günü bir basın toplantısında konuşan Hawaii Valisi Josh Green, yangınların eyalet tarihindeki "en büyük doğal felaket" olduğunu söyledi.

İklim değişikliğinin Hawaii üzerinde benzersiz bir koşullar yarattığını belirten Green, "Dünyanın birçok farklı bölgesinde bunu ilk kez görüyoruz" dedi.

Hawaii'deki son büyük yangın 2018'de gerçekleşti. Lane Kasırgası'nın rüzgarları Lahaina etrafındaki alevleri körükledi. Bu kasaba bu haftaki yangınlarda kül oldu.

Yerel medyaya göre beş yıl önceki yangında 2 bin dönüm arazi ile birlikte 31 araç ve çoğu ev olmak üzere 21 yapı zarar gördü.

Hawaii'de orman yangınları eskiden nadir görülen olaylardı. Büyük ölçüde volkanik patlamalar veya yıldırım çarpmalarıyla yaşanırdı. Ancak son yıllarda, insan faaliyetleri onları daha yaygın ve daha büyük ölçekli hale getirdi.



