Turizm Haftası

"Hepimizin birlikte çalışması, el ele çaba sarf etmesi lazım. Öncelikle Malatya olarak sahip olduğumuz değerlerin farkında olmamız ve bunların envanterinin elimizde olması lazım. Malatya yaklaşık 9 bin yıllık tarihiyle 'medeniyetlerin buluşma noktası' diye nitelediğimiz bir kavşak şehri. Çok zengin kültürel ve tarihi değerleri var. Bunların başında tabii ki Aslantepe geliyor. Aslantepe'nin UNESCO'ya kazandırılması noktasında çalışmalar devam ediyor. Şu anda Aslantepe'de ziyaretçi kabul merkezi ve çevre düzenlemesiyle ilgili hazırladığımız projemiz hayata geçirilmek üzere."

Kentin turizm sektöründe hak ettiği yeri bugüne kadar bulamadığını dile getiren Baruş, şöyle devam etti:

Vali Aydın Baruş, kentle ilgili tanıtım filminin gösterilmesinin ardından yaptığı konuşmada, turizm sektörünün hem cari açığı kapatma hem de istihdam konusunda ciddi katkılar sağladığını söyledi.

Turizmin en az sanayi, bilişim, enerji, otomotiv ve telekomünikasyon kadar önemli bir sektör haline geldiğini anlatan Öztürk, toplumda turizm bilincinin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Bülent Öztürk, burada yaptığı konuşmada, turizmin ekonomik açıdan artan önemine dikkati çekti.

Gaziantep Kültür ve Turizm Müdürlüğünce 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen program, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda, Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği, Malatya Rota ve İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesince hazırlanan fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

Baruş, "Turizmde başarı için en önemli şey zihniyet değişimi. Yani bir şehir halkının, her kesimiyle turizme hazır hale gelmesi lazım. Bunun için hayal etmek, planlama çalışmaları yapmak zorundayız. Birlikte çalışmak başarının anahtarıdır." diye konuştu.

Göbeklitepe ören yerinde de 21 ve 22 Nisan'da gün boyu yöresel yemek sunumu yapılacak. Sıra gecesi ve halk oyunları ekipleri de gösteri sunacak.

Hafta kapsamında, Harran Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonlarında yarın Göbeklitepe'nin tarihine ilişkin iki ayrı konferans düzenlenecek.

Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce organize edilen etkinlikler kapsamında "Cennetin Bahçesi Göbeklitepe 99" ve "Göbeklitepe" adlı resim sergileri, Arkeoloji Müzesi'nde açıldı.

Alaeddin Yavaşca Kültür Merkezi'nde devam eden etkinlikte, Kilis'in tanıtım filminin gösterimi ve şiir dinletisinin ardından, Halk Eğitim Merkezi eğitmenlerince konser verildi.

Kilis Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlikte, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Hüseyin Kara, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Doğuş Grubu Çocuk Senfoni Orkestrası ise etkinliklerin sonunda, 22 Nisan Pazartesi günü saat 19.00'da konser verecek.

- Adıyaman

Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, kurum çalışanları ve turizm firmalarının yöneticileriyle Vali Aykut Pekmez'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette Ekinci, hafta boyunca yapılacak kutlama ve etkinliklerle ilgili Vali Pekmez'e bilgi verdi.

Ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkür eden Pekmez, haftanın verimli geçmesi temennisinde bulundu.

Etkinlikler kapsamında, Sümer Meydanı'nda turizm firması temsilcileri, öğrenciler ve halk oyunları ekibi davul zurna eşliğinde halay çekti. Daha sonra Perre Antik Kenti'nde öğrenciler tarafından temizlik yapıldı.

Ekinci, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, turizmin, ekonominin can damarlarından biri olduğunu söyledi.

Turizmin hem Adıyaman hem de Türkiye için çok önemli olduğunu belirten Ekinci, şunları kaydetti:

"Bu yıl turizm konusunda beklentilerimiz oldukça yüksek. Güzel bir sezon bizi bekliyor. Geçen Nemrut Dağı'na biletli giren kişi sayısı 110 bin kişiydi. Biletsiz girenlerle 150 bine yakın ziyaretçimiz oldu. Konaklama rakamları ise 200 bin kişiydi. Bu yıl rakamları biraz daha artıracağımızı düşünüyorum. Perre Antik Kenti'ni geçen yıl 50 bin kişi ziyaret etti. Tanıtımlarla daha da çok ziyaret edilecek."

