HABER

Türk akademisyen projesi Avrupa'da

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.01.2019 12:43 | Son Güncelleme

DOĞU Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr.

Türk akademisyen projesi Avrupa'da

GAZİMAĞUSA, (DHA)- DOĞU Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi'nden Dr. Özge Cumaoğulları Eker, Avrupa Bilim ve Teknoloji Birliği (European Cooperation in Science and Technology-COST) kapsamında Kolon ve Rektum (Kolorektal) kanseri genetiği ile ilişkili devam eden 'COST Action TRANSCOLONCAN' projesindeki araştırmacılar arasına girdi.

Kolon ve Rektum Kanseri (Kolorektal) konusunda Avrupa’da önde gelen çalışmaları yürüten araştırmacıların yer aldığı projeye dahil olan Dr. Özge Cumaoğulları Eker, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’ni temsil edecek. Birçok önemli araştırmacı ve çalışma grubunun dahil olduğu projenin amacı, kolorektal kanserlerde izlemeyi kolaylaştırıcı, erken tanı ve tedavide kullanılabilecek genetik değişimleri belirlemek, kişiselleştirilmiş tedaviye özgü yeni tedavi yaklaşımları geliştirilmesi için çalışmalar yapmak ve sonuçların bir araya getirilmesi olarak açıklandı.

Araştırmalarına devam etmek için 6 aylığına Avrupa’da bulunacak Dr. Eker, 28 ülkenin dahil olduğu bu proje kapsamında toplantılara katılacak. KKTC’de en sık gözlenen kanser türlerinden biri olan kolorektal kanser genetiğini araştıracak.

Türk akademisyen projesi Avrupa'da

Kötü haber! Bu telefonu kullananlar artık WhatsApp kullanamayacak!Kötü haber! Bu telefonu kullananlar artık WhatsApp kullanamayacak!
Dikkat! Eğer çocuğunuz duyduğu kelimeleri tekrarlıyorsa...Dikkat! Eğer çocuğunuz duyduğu kelimeleri tekrarlıyorsa...
Hayatının en zor kararını verip, yeğeni yerine ablasına böbreğini bağışladıHayatının en zor kararını verip, yeğeni yerine ablasına böbreğini bağışladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sahte kimlikle İzmir'de yakalandı!

Sahte kimlikle İzmir'de yakalandı!

Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim

Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim

Süper Lig ekibinden çifte transfer!

Süper Lig ekibinden çifte transfer!

Şeyma'nın sevgilisi mi? Merak uyandıran yanıt

Şeyma'nın sevgilisi mi? Merak uyandıran yanıt

Cumhurbaşkanlığı'na koruma ordusu! Resmen kuruldu

Cumhurbaşkanlığı'na koruma ordusu! Resmen kuruldu

Binali Yıldırım istifa etmezse seçim iptal edilebilir iddiası!

Binali Yıldırım istifa etmezse seçim iptal edilebilir iddiası!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Sağlık raporlarında yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Sağlık raporlarında yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

'Çocuğumun boyu uzamıyor' diyorsanız bir de bunları deneyin

'Çocuğumun boyu uzamıyor' diyorsanız bir de bunları deneyin

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Orta kulakta sıvı birikimi nedir? Orta kulakta sıvı birikimi belirtileri nelerdir?

Dikkat! Eğer çocuğunuz duyduğu kelimeleri tekrarlıyorsa...

Mide botoksu nedir? Mide botoksu yaptıranlar nasıl bir süreçten geçer?

Bu yöntem aşırı iştahı sonlandırıyor

Mide botoksu yaptıranlar dikkat! Yöntemin başarılı olması için...

Mide botoksu yaptıranlar dikkat! Yöntemin başarılı olması için...

İnmeden korunmak için 'şah damarı ultrasonu' hayati öneme sahip

Bu 5'li hayat kurtarıyor

Karotis arter (şah damarı) hastalığının belirtileri ve tedavi şekli

Şah damarı hastalığının belirtileri ve tedavi şekli

Yanık ve yara izi tedavisinde kullanılan teknikler nelerdir?

Yanık ve yara izi tedavisinde kullanılan teknikler nelerdir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.