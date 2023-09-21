Türk DJ'in gizemli ölümü! Ardındaki sır perdesi aralandı... Ormanlık alanda bulunmuştu, restoranın önünden kaçırıldı

İngiltere'nin Essex bölgesinin Loughton yakınlarındaki bir ormanlık alanda 43 yaşındaki DJ Koray Alpergin'in 2022 yılının Ekim ayında cansız bedeni bulunmuştu. Ünlü DJ'in cansız bedeninin bulunmasından günler önce ailesi ona ulaşamadığı için polise haber vermiş ve olaydan iki gün önce Alpergin'in İstanbul'dan gelen kız arkadaşı Gözde Dalbudak birlikte kaçırıldığı iddia edilmişti. İngiltere'de yayın yapan Bizim FM'in sahibi olan Alpergin'in ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken yeni bulgular ortaya çıktı.

İDDİALARI REDDETTİLER

Nusret Gökçe ve ünlü rapçi P. Diddy gibi isimlerle arkadaşlıkları bulunan Koray Alpergin'in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında dört kişi gözaltına alınmıştı. Mahkemeye çıkartılan Steffan Gordon, Tejean Kennedy, Samuel Owusu-Opuku, Junior Kettle ve Ali Kavak hakkındaki suçlamaları reddetti.

RESTORANIN ÖNÜNDEN KAÇIRILMIŞLAR

Daily Mail'in haberine göre Koray Alpergin ve sevgilisi Gözde Dalbudak'ın Londra'da yemek yedikleri restoranın önünden kaçırılarak farklı yerlere götürüldüğü belirtildi. Dalbudak kendisini kaçıranlar tarafından iki gün boyunca bir tuvalette hapsedilirken sevgilisi Alpergin'e ise bir türkü bara götürülerek işkenceye maruz kaldı.

Mahkemede ortaya çıkan yeni deliller ışığında bir köpek gezdirici tarafından cansız bedeni bulunan Koray Alpergin'in ölümünden önce işkenceye maruz kaldığı ortaya çıktı. Mahkemeden yapılan açıklamada, "Vücudunda kesikler, morluklar dahil olmak üzere 94 ayrı yaralanma izine rastlandı. Beyzbol sopasıyla vahşice dövüldü ve üzerine kaynar su döküldü. Boynunda boğmak için kullanılan iplerin izi vardı. Kafasına aldığı darbelerin beyin kanaması yaşamasına neden olduğunu düşünüyoruz ve 14 kaburga kemiğinin kırıldığı tespit edildi. Birkaç saat içinde öldüğünü tahmin ediyoruz. Bu cinayetin uyuşturucu ve organize suçla bağlantısı olabilir” dedi.

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