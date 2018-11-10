Türk firmaların Senegal'de inşa ettiği havalimanına yoğun ilgi

Senegal'de Türk firmalarınca yapımı 8 ayda tamamlanan Uluslararası Blaise Diagne Havalimanı (AIBD) ilk 11 ayında 2 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi.

Senegal Hava Ulaştırma Bakanı Maimouna Ndoye Seck, AIBD'nin havacılık sertifikasının teslim töreninde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, açıldığı 8 Aralık 2017'den 31 Ekim'e kadar AIBD'yi 2 milyon 109 bin 611 yolcunun kullandığını söyledi.

Havalimanından yaklaşık 25 bin uçuş yapıldığını ve 30 bin tondan fazla kargo taşındığını belirten Seck, elde edilen sonucun memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

Bakan Seck, Senegal'in ulusal hava yolu şirketi Air Senegal'in yıl sonunda yaklaşık 11 şehre uçuş gerçekleştireceğine değinerek, en geç Şubat 2019'a kadar Dakar-Paris hattında karşılıklı Air Senegal uçuşlarının başlayacağını duyurdu.

Senegal'in buna bağlı olarak iki Airbus A330-900 NEO uçağı satın aldığını aktaran Seck, uçakların tesliminin Şubat 2019'da gerçekleştirileceğini ve bu tarihten itibaren birçok noktaya daha uçuş başlatacaklarını ifade etti.