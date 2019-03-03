Türk gayrimenkul firmaları 10 bin hazır konutla İran pazarında

MÜSİAD Tahran Temsilcisi Fatih Çayabatmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İranlıların 2017'de Türkiye'den 350 konut satın aldığını, geçen yıl ise bu rakamın 10 katı aşkın artışla 3 bin 652'ye çıktığını bildirdi.

Tahran'da devam eden 6. Tahran Uluslararası Emlak Fuarı öncesi Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Tahran Emlakçılar Birliği arasında yapılan anlaşma sonrası Türk firmaları, İran pazarına yöneldi.

Çayabatmaz, "İranlıların kültürel yakınlık ve bürokratik engellerin neredeyse sıfır olması dolayısıyla Türkiye'ye yoğun bir ilgisi var. Ocak 2019 istatistiklerine göre, 600 konut ile Iraklılar ilk, 305 konutla da İranlılar ikinci sırada." dedi.

İran'da ambargonun derinleşmesi nedeniyle insanların sermayesinin bir bölümünü "güvenli liman" olarak gördüğü, kendilerine yakın hissettikleri ülkelere götürmek istediğini ifade eden Çayabatmaz, "Türkiye, tarihi, kültürü ve inancı noktasında İran ile çok yakın ilişkilere sahip. İranlılar, alışveriş ve turizm seçenekleri dolayısıyla Türkiye'yi çok fazla tercih ediyor." diye konuştu.

İranlıların, direkt seferlerin olması nedeniyle İstanbul, İzmir ve Antalya'ya çok gidip geldiğini, bundan sonra Trabzon ve Bursa'yı da tanıtarak bu kentlerin de pazardan pay almasını arzuladıklarını dile getiren Çayabatmaz, şunları kaydetti:

"Trabzon ve Bursa'yı öğrenen müşteriler, buradaki fiyatların daha cazip olması ve bol yeşilli kentler olması nedeniyle tercih edeceklerdir. 2019 yılının 2018'den çok daha iyi olmasını bekliyoruz. Çünkü buna yönelik reklamlar da başladı. Koşulların daha cazip hale getirilmesi yabancıların rağbetini artırdı. Fiyatların daha uygun olması nedeniyle Anadolu şehirlerine de ilginin artacağını düşünüyoruz."