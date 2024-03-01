Türk kahvesi yaparken yapılan 3 hata! Bol köpüklü ve lezzetli kahve yapmanın sırrı buymuş

Türk kahvesi, kendine özgü lezzeti ve köpüklü dokusuyla Türk kültürünün vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu keyifli içeceği hazırlarken yapılan bazı hatalar, kahvenin tadını olumsuz yönde etkileyebilir. Türk kahvesi yaparken kaçınılması gereken 3 yaygın hata ve lezzetli kahvenin püf noktaları haberimizde derledik.

TÜRK KAVESİ YAPARKEN YAPILAN 3 HATA

1) SOĞUK SU KULLANMAK

Türk kahvesi en küçük partikül boyutunda olduğu için topaklanma yaşanır. Topaklanma ise kahvenin suda dağılıp çözünmesini zorlaştırır ve acılık katar. Ilık su ise bu topaklanan kahveyi dağıtır. Bu yüzden soğuk su yerine ılık su kullanmalısınız.

2) CEZVEYE ÖNCE SU SONRA KAHVE KOYMAK

Kahveyi yaparken cezveye önce su sonra kahveyi eklemek bilinenin aksine yanlıştır. Doğrusu ise önce kahve sonra su konulmalıdır. İlk hatadaki topaklanma bu sayede önlenir.

3) KISIK ATEŞTE UZUN UZUN PİŞİRMEK

Kahve tabiatı itibari ile uzun sürede acılaşır. Türk kahvesinde bu durum en ufak öğütüm ile daha da katlanarak yaşanır. En doğru yöntem ise Türk kahvesini 2 ila 2:30 dakikada hazır hale getirmektir.







