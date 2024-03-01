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    4. Türk kahvesi yaparken yapılan 3 hata! Bol köpüklü ve lezzetli kahve yapmanın sırrı buymuş

    Türk kahvesi yaparken yapılan 3 hata! Bol köpüklü ve lezzetli kahve yapmanın sırrı buymuş

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    01.03.2024 14:12
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    Kültürel bir mirasımız olan Türk kahvesi, keyifli bir içecek olarak öne çıkıyor. Bu geleneksel lezzeti hazırlarken yapılan hatalar, kahvenin lezzetini olumsuz yönde etkileyebiliyor. Bazı basit yöntemlerle, bol köpüklü ve lezzetli Türk kahvesinin keyfini doyasıya çıkarabilirsiniz. İşte, Türk kahvesi yaparken sıkça yapılan 3 hata...

    Türk kahvesi yaparken yapılan 3 hata! Bol köpüklü ve lezzetli kahve yapmanın sırrı buymuş

    Türk kahvesi, kendine özgü lezzeti ve köpüklü dokusuyla Türk kültürünün vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu keyifli içeceği hazırlarken yapılan bazı hatalar, kahvenin tadını olumsuz yönde etkileyebilir. Türk kahvesi yaparken kaçınılması gereken 3 yaygın hata ve lezzetli kahvenin püf noktaları haberimizde derledik.

    TÜRK KAVESİ YAPARKEN YAPILAN 3 HATA

    1) SOĞUK SU KULLANMAK

    türk kahvesi

    Türk kahvesi en küçük partikül boyutunda olduğu için topaklanma yaşanır. Topaklanma ise kahvenin suda dağılıp çözünmesini zorlaştırır ve acılık katar. Ilık su ise bu topaklanan kahveyi dağıtır. Bu yüzden soğuk su yerine ılık su kullanmalısınız.

    2) CEZVEYE ÖNCE SU SONRA KAHVE KOYMAK

    Türk kahvesi

    Kahveyi yaparken cezveye önce su sonra kahveyi eklemek bilinenin aksine yanlıştır. Doğrusu ise önce kahve sonra su konulmalıdır. İlk hatadaki topaklanma bu sayede önlenir.

    3) KISIK ATEŞTE UZUN UZUN PİŞİRMEK

    Türk Kahvesi Zayıflatır mı? Zayıflama İçin Türk Kahvesi Nasıl Kullanılmalı?

    Kahve tabiatı itibari ile uzun sürede acılaşır. Türk kahvesinde bu durum en ufak öğütüm ile daha da katlanarak yaşanır. En doğru yöntem ise Türk kahvesini 2 ila 2:30 dakikada hazır hale getirmektir.

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    Anahtar Kelimeler:
    Türk kahvesi
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