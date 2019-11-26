HABER

Türk Kızılay deprem dolayısıyla Arnavutluk'a yardım gönderiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 13:03 | Son Güncelleme

Türk Kızılay ekibi, bölgeye ulaştıktan sonra ihtiyaç duyulan gıda malzemesini yerelden temin ederek depremzedelere yardımlarını sürdürecek

Türk Kızılay, Arnavutluk'ta meydana gelen deprem dolayısıyla bölgeye, çadır, battaniye ve hijyen setinin yer aldığı 2 tır ile 8 afet uzmanı gönderiyor.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, 6,2 büyüklüğündeki deprem özellikle başkent Tiran ve Dıraç şehirlerini olumsuz etkiledi.

Bu kapsamda, Türkiye'nin merhamet eli Türk Kızılayı, çok sayıda yapının yıkıldığı deprem sonucu mağdur olan Arnavutluk halkına yardım için hazırlıklarını tamamladı.

Türk Kızılayca hazırlanan 2 tıra, bin kişiyi barındırabilecek 120 çadır, 2 bin 500 battaniye ve bin hijyen kolisi yüklendi. 2 bin 500 kişilik acil gıda paketi için de planlamasını yapan Türk Kızılay ekibi, bölgeye ulaştıktan sonra ihtiyaç duyulan gıda malzemesini yerelden temin ederek depremzedelere yardımlarını sürdürecek.

Türk Kızılaydan 8 afet uzmanının eşlik edeceği insani yardım operasyonu için gerek duyulması halinde, Türk Kızılayın Bulgaristan Delegasyonu depolarında bulunan yardım malzemeleri de takviye için hazır hale getirildi.

- Kerem Kınık: "Arnavutluk Kızılhaçı ile sürekli temas halindeyiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, depremi ilk andan itibaren yakından takip ettilerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Arnavutluk Kızılhaçı ile sürekli temas halindeyiz. Bize bildirilen acil yardım malzemelerinden oluşan 2 tırımızı 8 uzman personelimizle yola çıkardık. Arnavutluk Kızılhaçı'na daha fazla yardım için hazır olduğumuzu da bildirdik. Bulgaristan'daki depolarımızda bulunan insani yardım malzemelerimizi de muhtemel bir ihtiyaca cevap verecek şekilde sevke hazır hale getirdik. Kardeş Arnavutluk halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Bu saat stresi engelliyor!Bu saat stresi engelliyor!
Gemlik’te korkutan yangınGemlik’te korkutan yangın
Prof. Aşkın: "Hayat bir iyilik yolculuğudur"Prof. Aşkın: "Hayat bir iyilik yolculuğudur"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arnavutluk Türk Kızılay

En Çok Okunan Haberler

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Rahmi Turan özür diledi!

Rahmi Turan özür diledi!

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Arnavutluk'ta 6.4 şiddetinde deprem!

Arnavutluk'ta 6.4 şiddetinde deprem!

Müge Anlı'da anlattı! Kocasını bakkala gönderip karısına...

Müge Anlı'da anlattı! Kocasını bakkala gönderip karısına...

Meteoroloji uyardı! O iller için 'turuncu' alarm

Meteoroloji uyardı! O iller için 'turuncu' alarm

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması

Çavuşoğlu'ndan flaş S-400 açıklaması

Muharrem İnce'nin 'CHP içindeki çete' ifadesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

İnce söylemişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Bakan Kurum'dan termik santrallerle ilgili flaş açıklama

Bakan, açık açık uyardı! 6 ay içinde...

Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 370 bin Suriyeli ülkesine geri döndü

Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı açıklandı

Adana'da deprem

Adana'da deprem

Kocaeli’de konsomatris operasyonu!

Kocaeli’de konsomatris operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.