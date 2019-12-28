Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan İdlib için insani yardım çağrısı:

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, İdlib için insani yardım çağrısında bulunarak, "Sınır ötesi yardımların kesilmesi demek buradaki insanların ölüme terk edilmesi demek, dolayısıyla bu da bir insanlık suçudur." ifadesini kullandı.

Kınık, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yaptığı basın açıklamasında, İdlib'de kasım ayının başından bu yana artan saldırılar nedeniyle 250 bini aşkın insanın sınırlara akın ettiğini söyledi.

Bu insanların durumlarını yerinde görmek için İdlib'e gittiklerini belirten Kınık, şöyle devam etti:

"Durum gerçekten içler acısı. İdlib'in Halep'i Şam'a bağlayan M-5 yolu üzerindeki bazı yerleşim birimleri tamamen boşalmış durumda. Özellikle Marat El Numan, Serakip bölgesi ki şehir merkezlerinde birisinde 70 bin diğerinde de 50 bin insan yaşıyordu, bunların tamamı bu iki şehri, kasabayı boşaltmış durumda. Tamamen bir hayalet şehre dönüşmüş. Yaklaşık köylerle beraber 250 bin insan Türkiye'ye yakın bölgelere sığınmış durumda. Bunlar ağırlıklı olarak camilerde, okullarda, çadır kentlerdeki akrabalarının yanlarına sığınmış durumdalar fakat halen açıklarda kalan özellikle zeytin ağaçlarının altında, yağmurun altında, çamurun içinde bekleşen insanlar gördük. Caminin içine sığınan insanların arasında, caminin içinde doğum yapan kadınlar gördük. Çok acı hikayeler anlatıyorlar. Çok ciddi sıkıntılar var. Elimizden geldiği kadar bu insanlara yardım etmeye çalışacağız."